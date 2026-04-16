Junior systemintegratör
Vi söker en junior systemintegratör med minst 1 års relevant erfarenhet.
Avdelningen levererar ledningssystem både till det svenska flygvapnet och till kunder utomlands.
Vi erbjuder ett stimulerande och varierande arbete i projektens samtliga faser. Arbetet innebär bland annat medverkan vid systemutformning, utveckling, integration, konfiguration, driftsättning, utprovning och support. Systemen vi levererar är främst Linuxbaserade och är i drift dygnet runt, året runt för att säkerställa våra kunders operativa förmåga.
I arbetet ingår resor och kundkontakter.
Du kommer att arbeta med att utforma integrations- och säkerhetslösningar men även vara behjälplig med att genomföra analyser och utredningar. Du kommer att vara delaktig i projektets olika faser men med tyngdpunkten på tidiga faser, t.ex. vid integration av olika systemkomponenter och vid förändring av kommunikations- och säkerhetslösningar. I din roll kommer du att arbeta nära kunden, dess leverantörer samt användarna. Ditt arbete kan innebära resor, mestadels inom Sverige.
Eftersom du kommer att arbeta självständigt och i nära samarbete med kunden är det viktigt att du är drivande, utåtriktad och villig att ta ansvar. Du har en positiv grundsyn, har god samarbetsförmåga och har lätt för att kommunicera. Eftersom vi jobbar i en internationell miljö är det viktigt att du, utöver svenska, även behärskar engelska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning med inriktning på datateknik och nätverk eller motsvarande kunskaper och utbildning som bedöms likvärdig. Du har arbetat minst 1-3 år med liknande arbetsuppgifter. Vi ser också att du har ett djupt intresse för teknik.
Din Profil
• Gedigen Linux-kompetens (administration, felsökning)
• Bash-scripting
• Felsökning och nätverkshantering
• 1 års relevant erfarenhet
• Grundläggande IT-säkerhetsförståelse (härdning, brandväggar)
• Flytande svenska och engelska
Meriterande
• Python-scripting
• Virtualisering (VMware, KVM)
• Automatiserade installationsprocesser
• PKI (Public Key Infrastructure)
• Avancerad logghantering (ELK, Splunk)
• Djup nätverksspecialisering
• Konfigurationshanteringsverktyg (Ansible, Puppet)
• Container-teknologier (Docker, Kubernetes)
• CI/CD-verktyg (Jenkins, GitLab CI)
• Versionshantering (Git)
• Certifieringar (RHCSA, LPIC, CISSP)
Heltid på plats i kundens lokaler. Urval av kandidater sker löpande. Mycket goda möjligheter till förlängning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for dette jobb er "Systemintegratör".
