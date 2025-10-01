Junior Systemingenjör
Vill du vara med och utveckla framtidens husbil, van och husvagn? Vi söker nu en junior systemingenjör till vårt team.
Om rollen
Som systemingenjör hos oss får du ett kreativt, varierande och utmanande arbete där du blir en viktig del i utvecklingen av våra fordonssystem.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Vara expert på våra fordons olika el-system
Support till produktion och eftermarknadsavdelning
Test och utvärdering av elektriska produkter och funktioner för fritidsfordon
Profil
Vi söker dig med relevant teknisk utbildning, exempelvis inom mekatronik eller industriautomation. Du är nyfiken, problemlösande och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö.
Meriterande kunskaper och erfarenheter:
Grundläggande förståelse för mekanik, ellära och elektronik
Programmeringsvana
Förståelse för kommunikationsbussar i fordon
Erfarenhet av elkonstruktionDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Svensktalande
Strukturerad, metodisk och noggrann
Kreativ och innovativ med känsla för kundupplevelse
Praktiskt lagd med ett genuint tekniskt intresse
Analytisk med sinne för felsökning
Stresstålig och målmedveten
Trivs i arbete med komplexa produkter och korta ledtider
Du kommer att ha en del kontakt med utländska leverantörer, därför krävs goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Vi utgår från huvudkontoret i Tenhult. Det innebär att du behöver bo inom pendlingsavstånd till vår arbetsplats för att kunna arbeta på plats.
Vi erbjuder
Ett omväxlande och innovativt teamarbete i ett framgångsrikt företag med korta beslutsvägar
God arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter
En tillsvidareanställning med 6 månaders provanställningSå ansöker du
För mer information är du välkommen att kontakta:
Lena Lundholm HR, 036-39 37 16
Systemingenjör Mattias Andersson, 036-559 36 16
Välkommen att skicka in ditt CV. Urval och intervjuer sker löpande.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
KABE AB är den största och ledande nordiska tillverkaren av husvagnar och husbilar med egen utveckling, design och produktion belägen i Tenhult, 10 km utanför Jönköping. KABE tillverkar och säljer husvagnar och husbilar till den europeiska marknaden genom varumärkena KABE och Affinity. Försäljningen av KABEs produkter sker uteslutande via återförsäljare och KABE har idag över 100 fristående återförsäljare på de bearbetade marknaderna runt om i Europa. KABE har idag c:a500 anställda och majoriteten har Tenhult som sin bas.
KABE AB ingår i KABE Group och har sedan starten 1957 ständigt utvecklats och är idag en internationell koncern med produktion i Sverige, Storbritannien och Polen och försäljning på 14 marknader i Europa. Totalt omsätter koncernen c:a 3,8 miljarder kronor (2024) och antalet anställda uppgår till drygt 870 personer. KABE Group AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kabe AB
(org.nr 556075-7832), http://www.kabe.se Arbetsplats
Kabe AB Kontakt
Systemingenjör
Mattias Andersson mattias.andersson@kabe.se 036-559 36 16 Jobbnummer
9535349