Junior System -/ och mjukvaruutvecklare
Combitech AB / Datajobb / Linköping
2026-02-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
, Norrköping
, Örebro
, Skövde
, Aneby
eller i hela Sverige
På Combitech erbjuds du unik kompetensutveckling! Är du nyutexaminerad eller i början av din karriär och vill fokusera på din kompetensutveckling i kombination med spännande uppdrag i teknikens framkant? Sök till Combitechs Talangprogram - en ambitiös utbildningssatsning som ger dig en helt unik start på din karriär!
Din roll som junior System-/ och mjukvaruutvecklare
I rollen som konsult på Combitech och deltagare varvar du spännande uppdrag/projekt inom högteknologisk produktutveckling med kurser i teknik, personlig utveckling och erfarenhetsutveckling enligt Combitechs helt unika, omtalade och erkända metodik. Vi erbjuder dig en skräddarsydd kompetensutveckling baserat på just dina ambitioner och mål.
I ditt uppdrag får du variation i din vardag med olika uppgifter primärt inom system- eller mjukvaruutveckling. Du kommer att arbeta i team och får möjlighet att lära dig mycket genom "learning by doing", genom att tillsammans med de andra i teamet lösa uppgifter.
Combitech ger dig tillgång till marknadens bästa kompetensutveckling i form av bland annat coaching, sparring, mentorskap och nätverk. Som nyutexaminerad får du en unik möjlighet till professionell utveckling samt mycket goda framtidsutsikter.
Vem är du?
Vi vänder oss till dig som nyligen tagit din examen alternativt dig som kommer att ta examen under 2026 som har läst högskole- eller civilingenjör inom elektroteknik, datateknik, teknisk fysik, eller motsvarande. Du har en passion för teknik med huvudfokus inom mjukvaruutveckling, reglerteknik, signalbehandling, modellering alternativt närbesläktade teknikområden.
Vi söker dig med stort engagemang som är intresserad och nyfiken inför nya utmaningar. Du ställer frågor, har god samarbetsförmåga och är hjälpsam med tydligt fokus på att det projekt du deltar i ska drivas framåt. Du ska ha genomfört din utbildning med goda studieresultat och ha en klar ambition att nu ta ett nästa steg.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
På Combitech har vi ett löfte: vi investerar i våra medarbetare. Våra kunder förväntar sig att vi ska ligga i absolut framkant och kunna lösa även de svåraste problemen, därför behöver vi ständigt utvecklas, som företag, som team, och som individer.
Hos oss har du möjlighet att göra karriär och utmana dig själv som ledare, men också fördjupa din expertis och din domänkunskap. Vi brukar säga att här kan du byta jobb utan att byta arbetsgivare. Du kan arbeta med en mängd olika sektorer, branscher, tekniker, uppdragsgivare och projekt.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Sanna Manhem sanna.manhem@combitech.com
+46 734468484
