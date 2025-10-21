Junior Supporttekniker Deltid
2Complete AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-10-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2Complete AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om Azeo
Azeo är ett snabbväxande IT-bolag med hjärtat i Stockholm som erbjuder krångelfri IT på abonnemang till småföretag. Vi är specialiserade på Microsofts ekosystem och levererar en komplett IT-avdelning till tusentals användare - med support, licenser, säkerhet och rådgivning till ett fast pris per månad. Våra kunder är främst svenska bolag med cirka 15 anställda, och vi är stolta över att ha Sveriges nöjdaste IT-kunder med en kundnöjdhet på 98,6 %.
Vad vi erbjuder
Ett sammanhållet supportteam med first-, second-line & dispatchers
Snabb onboarding och tydliga rutiner
Arbete med Microsoft 365 Business Premium, Intune, TeamViewer och molnbaserade lösningar
Möjlighet att växa i rollen och utvecklas inom Microsofts plattformar
En första arbetsplats för dig som gått YH-utbildning eller IT-gymnasium
Ett socialt och inkluderande team med högt tempo och mycket kundkontakt
Möjlighet att påverka och vara med på vår tillväxtresa
Vad tjänsten innebär
Som junior supporttekniker hos Azeo kommer du inledningsvis att arbeta på deltid. Förmodligen har du annan huvudsaklig sysselsättning som studier eller andra deltidstjänster. Hur du arbetar varierar beroende på säsong, belastning och personalsituation på Azeo men vi ser gärna att du arbetar regelbundet minst ett antal timmar i månaden för att hålla dig uppdaterad i vad vi levererar till våra kunder.
Du kommer att:
Hantera inkommande ärenden via telefon, mobilapp, webbformulär och Teams
Lösa användarfrågor kring mappar, accesser, licenser, virus och hårdvara
Arbeta med standardiserade Microsoft-installationer som rullas ut till alla kunder
Samarbeta med kollegor inom first-, second- och third-line
Vara ett bollplank för våra kunder och bidra till att deras IT fungerar smidigt
Finns ett kommande behov finns goda möjligheter att gå upp i arbetstid samt att se möjligheten till en anställning. Inledningsvis är detta en konsultlösning där du blir anställd hos 2Complete som konsult och arbetar hos Azeo vid behov och efter överenskommelse. Azeo sitter i ljusa fina lokaler mitt i centrala Stockholm.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Har en pågående eller avklarad YH-utbildning eller IT-gymnasium i ryggen
Är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att prata med människor
Har ett intresse för Microsofts produkter och molntjänster
Vill ha en första arbetsplats där du får växa och lära dig mycket
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Gillar att jobba i ett team där snabbhet och service är i fokus
Är det dig vi söker? Ansök snarast då intervjuer sker löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Joel Claeson.
2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Arbetsplats
Azeo Kontakt
Joel Claeson joel@2complete.se Jobbnummer
9568077