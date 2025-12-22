Junior Supply Specialist på 60 %
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Civilingenjörsjobb / Kungsbacka Visa alla civilingenjörsjobb i Kungsbacka
2025-12-22
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Kungsbacka
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige
Är du redo att ta nästa steg i din karriär inom supply chain? Vill du vara med och skapa effektiva processer i ett engagerat team? Då har vi tjänsten för dig!
Vi söker just nu en driven Junior Supply Specialist till vår kund inom läkemedelsbranschen! Vår kund är ett nordiskt dotterbolag till ett globalt, forskningsdrivet läkemedelsföretag med fokus på förebyggande, diagnostik och behandling av allergi.
I rollen som Junior Supply Specialist blir du en del av Supply Chain-teamet för Norden och assisterar i den dagliga driften samt enklare operativa uppgifter kopplade till pre-wholesalers och regionala grossister. Du bidrar till att upprätthålla och implementera grundläggande supply chain-processer och följer informationsflödet till kunder, inklusive apotek och sjukhus. Rollen innebär även att assistera Regulatory Affairs vid kvalitetsgranskningar och ger dig möjlighet att utvecklas inom supply chain samtidigt som du bidrar till verksamhetens fortsatta utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• I samarbete med Nordic Supply Manager säkerställa distribution och leveranser inom Norden
• Planera och samordna grossistförhandlingar för att säkerställa kostnadseffektivitet och kontinuerlig produkttillgång
• Följa lagersituationen i Norden och rapportera till Nordic Supply Manager, relevanta rapportsystem och andra avdelningar för snabb hantering av störningar
• Samarbeta med nordiska funktioner för att assistera i budgetprocessen och förebygga lagerbrist
• Säkerställa regulatorisk efterlevnad av lagar, regler och kvalitetsstandarder, inklusive Good Distribution Practice (GDP)
• Stödja registreringsuppgifter kopplade till leveranser i samarbete med Regulatory Affairs
• Hålla produktlistor och prisregister uppdaterade och korrekta
• Delta i relevanta projekt och bidra med ett supply chain-perspektiv
• Hantera grossistrelaterade frågor korrekt och i tid
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som konsult hos vår kund i Kungsbacka. Tjänsten planeras att starta omgående eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på 60 % med arbetstider mellan kl. 8-17. Arbetstiden kan fördelas flexibelt mellan heldagar och halvdagar.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
• Kandidatexamen inom Supply Chain Management, Logistik eller relaterat område
• Grundläggande kunskaper i supply chain-programvara (t.ex. SAP eller liknande ERP-system) och Microsoft Office-program
• Mycket goda kunskaper i Svenska och Engelska, i tal såväl som skrift
• Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom logistik eller supply chain
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper! Vi söker dig som är noggrann och strukturerad, med god förmåga att organisera och prioritera uppgifter. Du trivs med att samarbeta och har ett kundfokus i allt du gör. Rollen är en fantastisk möjlighet för dig som är ny inom branschen och vill bidra samtidigt som du får värdefull erfarenhet och utvecklas i din roll tillsammans med teamet.
Passar ovan på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Faktorvägen 9 (visa karta
)
434 37 KUNGSBACKA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
StudentConsulting . goteborg.professional@studentconsulting.com Jobbnummer
9661666