Junior Software Developer
2025-10-13
Vi söker en junior Software Developer till vår kunds streamingteam som arbetar med utveckling av ett Linux-baserat operativsystem och mjukvara för video, ljud och metadata i deras kameror. Det här är en spännande möjlighet för dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom mjukvaruutveckling för inbyggda system i ett erfaret och tekniskt starkt team. Vi tillämpar löpande urval, välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Som junior utvecklare kommer du att arbeta tillsammans med 3-4 kollegor i det dagliga arbetet, där ni designar, utvecklar och testar mjukvara. Teamet arbetar ofta tillsammans med samma feature eller initiativ, vilket kan vara både kortare och längre uppdrag. Du får möjlighet att växa in i rollen i en miljö där det är högt i tak, och där man stöttar varandra och delar kunskap. Eftersom teamet själva har stort ansvar för att kommunicera med andra delar av organisationen, är det viktigt att du är bekväm med att ta kontakt, samarbeta och bidra till dialogen.
Teamet består av ca 20 personer och har en viktig roll i mjukvarustacken. Arbetet sker främst på applikationsnivå, alltså på nivån där systemet kommunicerar med applikationer. Fokus ligger på att utveckla streamingfunktioner som gör det möjligt att skicka video, ljud och metadata från kameran till andra system. Du kommer att utveckla i Linux-baserat operativsystem. C används som huvudsakligt utvecklingsspråk och Python för att skriva testfall. En del av tekniken de jobbar med är open source.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en civilingenjörsexamen i lektro, datateknik, teknisk fysik eller motsvarande
Har goda kunskaper i engelska då språket används inom kontaktytor internt såväl som externt
Det inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Har relevanta hobbyprojekt
För att trivas i rollen tror vi att du som person är ansvarsfull, orädd och driven. Då du kommer att ha daglig kontakt med interna aktörer i andra team ser vi vidare att du är kommunikativ och har lätt för relationsskapande.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter antalet överenskomna månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: heltid
Start: enligt överenskommelse
Placering: Lund
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
