Djv Consulting AB / Supportteknikerjobb / Malmö2021-06-30DJV Consulting befinner sig i en spännande tillväxtfas och har nu startat ett nytt affärsområde inom IT drift och support för att bli en bredare helhetsleverantör inom IT. Därför letar vi nu efter en Service Desk Agent till en spännande kund i Malmö.Söker du en trygg och rolig arbetsplats - Har du servicekänsla med erfarenhet av att arbeta i en IT-Servicedesk?Då är det här rätt arbetsplats för dig! Vi söker nu efter dig som vill arbeta på heltid och som vill utvecklas i rollen som konsult inom IT-Servicedesk.Du kommer att vara en del av ett stöttande och härligt team, som har fokus på att hjälpa de kunder som ringer in till Servicedesken med deras problem.Såhär beskriver du dig själv:ServiceinriktadDriftigAnalytiskGod prioteringsförmågaGod samarbetsförmågaDuktig problemlösareHög social kompetensVi söker dig som:Har god kunskap i Windows 10, Active Directory, MS 365, Outlook och ExchangeHar grundläggande kunskap i nätverk (TCP/IP) och CitrixHar utbildning med inriktning inom ITHar minst 1-2 års erfarenhet av IT-supportHar goda kunskaper i svenska och engelskaStartdatum: ASAPArbetstid: 40 h/vSpråk: Svenska är ett krav, obehindrat i tal och skriftVälkommen med din ansökan!2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-06Djv Consulting AB5837649