Junior säljare befintliga kunder

Fibio Nordic AB / Säljarjobb / Helsingborg
2026-04-19


Om oss Fibio är en svensk mobiloperatör som erbjuder flexibla och prisvärda mobilabonnemang. Vi har högst betyg av alla operatörer i Sverige på Trustpilot och är en av få mobiloperatörer i Sverige som erbjuder miljömärkta abonnemang certifierade med Bra Miljöval. Det betyder att våra kunder kan göra ett bra val för både plånboken och miljön - utan att tumma på kvaliteten.
Om rollen Som kundkommunikatör hos Fibio arbetar du med att kontakta våra befintliga kunder. Du hjälper dem att få ut mer av sitt abonnemang genom att ge service, lösa problem och vid behov erbjuda förbättrade lösningar. Det handlar om kundvård och relationsbyggande, inte om att jaga nya kunder.

Arbetsuppgifter
Kontakta befintliga kunder via telefon

Hjälpa kunder med frågor och ge bra service

Identifiera behov och föreslå förbättrade lösningar där det passar

Fokusera på att skapa nöjda, lojala kunder

Bidra till en positiv och engagerad arbetsmiljö tillsammans med kollegor

Vad vi söker hos dig:

Du är kommunikativ och har lätt för att prata med människor

Du är lyhörd, lösningsorienterad och professionell i ditt bemötande

Du har god datorvana och behärskar svenska flytande i tal och skrift

Du kommer i tid, tar ansvar och har hög närvaro

Du trivs med att utvecklas och är öppen för feedback

Tidigare erfarenhet av kundkontakt är meriterande, men inget krav

Om anställningen:

Plats: På vårt kontor i Helsingborg, 2 minuters gång från Helsingborg C

Arbetstid: Heltid, måndag till fredag kl. 08.00-17.00

Vi erbjuder inte distansarbete eller flexibla tider utan enbart heltidsanställda på plats.

Vi erbjuder:

En stabil och trivsam arbetsmiljö

Kollegor som stöttar, utvecklar och utmanar varandra

Praktisk utbildning och coachning inom kundkommunikation och sälj

Möjlighet att växa i takt med företaget

Välkommen till Fibio - där kunden alltid är i fokus!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5908393-1954364".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fibio Nordic AB (org.nr 559169-0895), https://fibio.teamtailor.com
Järnvägsgatan 55 (visa karta)
252 18  HELSINGBORG

Arbetsplats
Fibio

