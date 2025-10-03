Junior Release Manager - Embedded Systems
Bakgrund
Vi söker en Junior Release Manager till ett spännande uppdrag inom fordonsindustrin. Rollen innebär att du blir en viktig del i att säkerställa kvalitet och leverans av mjukvara och kalibrering för inbyggda system. Du kommer att arbeta i nära samarbete med projektledning och utvecklingsteam, där din insats bidrar till stabila och effektiva leveransprocesser.
Arbetsuppgifter
Koordinera och övervaka leveranser av kalibreringsmjukvara mellan projekt.
Samarbeta med projektledare och utvecklingsteam för att lösa leveransavvikelser.
Bygga och släppa mjukvarupaket för produktion och eftermarknad.
Hantera och utföra extra releaser vid kvalitetsärenden i fält.
Underhålla och uppdatera kalibreringsbibliotek samt tillhörande databaser.
Arbeta med ständiga förbättringar och kvalitetssäkring av processer och verktyg.
Kvalifikationer
Skall-krav:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom relevant område (t.ex. industriell ekonomi, system- och teknikvetenskap eller motsvarande).
Några års erfarenhet av mjukvarureleaseprocesser för inbyggda system och diagnostik.
Goda kunskaper i svenska eller engelska.
Meriterande:
Erfarenhet av lean development och agila arbetsmetoder.
God samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Självdriven, problemlösande och uthållig.
OBS! Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven.
Villkor
Omfattning: Heltid (100%).
Placering: Södertälje, hybridmodell med minst 50 % närvaro på plats.
Period: 2025-10-20 - 2026-04-20, med goda möjligheter till förlängning.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Vi arbetar löpande med urval och intervjuer - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 9 oktober 2025.
