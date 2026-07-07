Junior redovisningskonsult | Assurance | Umeå
Ernst & Young Aktiebolag / Redovisningsekonomjobb / Umeå Visa alla redovisningsekonomjobb i Umeå
2026-07-07
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Are you ready to shape the future with confidence?
Är du driven, kundfokuserad och vill vara en del av ett härligt team på EY i Umeå? Hos oss får du möjligheten att utvecklas och lära dig nya saker på en teamfokuserad arbetsplats. Vi söker dig som just tagit examen eller har jobbat något år med redovisning.
Här på EY får du chansen att skapa en exceptionell upplevelse. Vi erbjuder dig den senaste teknologin, omger dig med högpresterande team och tillhandahåller den globala räckvidd samt den mångsidiga och inkluderande kultur som krävs för att du ska kunna upptäcka din fulla potential.
Möjligheten: ditt nästa äventyr väntar på dig
Som junior redovisningskonsult blir du en del av ett team som arbetar nära våra kunder med deras löpande redovisning och ekonomiska processer. Arbetet omfattar allt ifrån bokföring, avstämningar och månadsrapportering till upprättande av bokslut, årsredovisningar och deklarationer. Du får en bred introduktion till yrkesrollen och möjlighet att utvecklas i takt med din erfarenhet. Ditt arbete sker i huvudsak i digitala processer med hjälp av digitala verktyg och plattformar.
Kvalifikationer
• Universitets- eller yrkeshögskoleutbildning inom redovisning
• Goda kunskaper i både svenska och engelska
Som person är du
• Noggrann och strukturerad
• Nyfiken och lösningsorienterad
• Samarbetsinriktad och kommunikativ
Vad vi erbjuder dig
Kontinuerligt lärande: utveckla färdigheter som gör dig redo för framtiden
Flexibilitet och utveckling: forma din egen karriärresa
Transformativt ledarskap: coachning och verktyg för att bli framtidens ledare
Inkluderande kultur: här får du vara dig själv och använda din röst
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Skicka in din ansökan innehållande CV, personligt brev och betyg, senast den 9 augusti 2026. Vi kommer att gå igenom ansökningarna efter sommarsemestern. Vid frågor kontakta recruitmentsweden@se.ey.com
.
Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ernst & Young Aktiebolag
(org.nr 556053-5873)
Fredsgatan 19 (visa karta
)
903 47 UMEÅ Arbetsplats
Ernst & Young AB Jobbnummer
9995856