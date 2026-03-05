Junior Projektledare (Student) - Energibranschen
Friday Väst AB / Byggjobb / Kalmar Visa alla byggjobb i Kalmar
2026-03-05
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Kalmar
, Karlskrona
, Växjö
, Karlshamn
, Älmhult
eller i hela Sverige
Studerar du på högskola eller universitet och är nyfiken på en framtida roll som projektledare? Nu söker vi dig som har 1-2 år kvar av dina studier och vill skaffa dig värdefull arbetslivserfarenhet parallellt med studierna.
Här erbjuds du möjligheten att få praktisk erfarenhet inom energibranschen och en unik inblick i rollen som projektledare. Tjänsten är på cirka två dagar i veckan, med möjlighet till sommarjobb. Ta chansen att kickstarta din karriär - sök redan idag!
OM TJÄNSTEN:Som Junior Projektledare kommer du att arbeta nära erfarna projektledare och gruppchefer i projekt kopplade till utbyggnad och underhåll av region- och lokalnät i Kalmar- och Växjöområdet.
Vår kund är ett etablerat energibolag där du kommer att bidra med projektstöd i olika delar av verksamheten. Du kommer bland annat att arbeta med uppföljning i projekt, uppdatera rutiner och processdokument samt stötta i avslut av pågående projekt.
Du rapporterar till gruppchefen och kommer att arbeta nära denne i olika uppgifter. Rollen innebär också att du får möjlighet att bidra med nya perspektiv och idéer kring hur arbetssätt och processer kan utvecklas och förbättras.
Arbeta som projektstöd i olika projekt
Följa upp projekt och dokumentation
Uppdatera rutiner och processbeskrivningar
Bidra till verksamhetsutveckling
Samarbeta med gruppchefer och projektledare för att få en god förståelse för verksamheten
I rollen får du värdefull inblick i hur ett stort tekniskt bolag inom energisektorn arbetar, vilket ger en stark grund inför din framtida karriär.
VI SÖKER DIG SOM:Studerar till en teknisk högskole- eller civilingenjörsutbildning inom el, bygg, anläggning, miljö eller motsvarande
Har minst ett år kvar av dina studier, med examen tidigast juni 2027
Är obehindrad i svenska, både i tal och skrift då all dokumentation är på svenska.
Vi söker dig som är nyfiken, initiativtagande och vill lära dig mer om projektledning och energibranschen. Du trivs i en roll där du får samarbeta med andra och är inte rädd för att bidra med dina egna idéer och perspektiv.
Du uppskattar att arbeta strukturerat och ser värdet i att både stötta pågående projekt och bidra till att utveckla arbetssätt och processer.
OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd hos oss på Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Deltid, cirka två i veckan med möjlighet till heltid under sommaren. Det är flexibelt vilka dagar i veckan du arbetar och kan även anpassas efter mer eller mindre intensiva studieperioder.
Start: Så snart som möjligt
Placering: Kalmar eller Växjö
Rekryteringsansvarig: Sofia Krook
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
Timlön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9780404