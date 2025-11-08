Junior projektledare inom R&D
Vill du vara med och forma framtidens cirkulära samhälle? För dig med kemiinriktning får du hos vår kund möjlighet att driva innovativa projekt inom avfallshantering och materialåtervinning i en dynamisk och flexibel forskningsmiljö. Välkommen med ansökan!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en framträdande aktör i Norden inom cirkulära lösningar och hållbara miljötjänster. De arbetar för att möta dagens stora utmaningar kring klimat och resursanvändning genom att ge avfall nytt liv som värdefulla resurser och säkerställa att farliga ämnen inte sprids i kretsloppet. På så sätt bidrar de till att minska utsläpp och bevara våra naturliga ekosystem.
Som projektledare på vår kunds site utanför Kumla tillhör du deras avdelning för forskning och utveckling. Du kommer att driva egna delprojekt från start till mål, med fokus på att stabilisera avfall och utveckla nya slutprodukter. Du arbetar i en flexibel forskningsmiljö där din kemiska expertis och förmåga att arbeta självständigt är avgörande. Rollen innebär både praktiskt labbarbete och databearbetning i nära samarbete med erfarna kollegor.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en stimulerande arbetsplats med frihet under ansvar och goda möjligheter till professionell utveckling. Du blir en del av ett tight och engagerat team s
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-08Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektledare kommer du att ta dig an spännande projekt som syftar till att effektivisera avfallshantering och utveckla nya, hållbara material från restprodukter. Du ansvarar för att planera och utföra experiment i labbmiljö, samt analysera och dokumentera dina fynd. Arbetet är praktiskt och kräver att du inte är rädd för att hugga i, samtidigt som du är noggrann med data och rapportering.
• Planera och genomföra analyser i labbmiljö
• Utföra labbstudier och lakningar
• Blanda och analysera olika avfall
• Sammanställa data och dokumentera forskningsresultat
VI SÖKER DIG SOM
• Har god kemisk labbvana, specifikt inom oorganisk kemi och processkemi
• Har eftergymnasial utbildning i kemi, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Har körkort B och tillgång till bil, då det krävs för att smidigt ta sig till arbetet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att driva projekt
• Erfarenhet från processtekniska industrier (t.ex. värmeverk eller pappersbruk)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Som projektledare i ett forskningslabb söker vi dig som har en positiv inställning till förändring och trivs i en miljö där nya metoder, tekniker och arbetssätt utvecklas kontinuerligt. Du är lösningsorienterad och optimistisk, med förmågan att motivera och engagera ditt team även när projekten möter utmaningar. Du arbetar målmedvetet och strukturerat, och har lätt för att omsätta komplexa idéer till konkreta planer och resultat. Rollen kräver att du är ansvarstagande och pålitlig, med god förmåga att driva projekt framåt och säkerställa kvalitet i varje steg. Vi ser också att du är intellektuellt nyfiken, med ett genuint intresse för forskning, utveckling och nya perspektiv. Slutligen värdesätter vi att du är respektfull och samarbetsinriktad, och bidrar till en öppen och inkluderande arbetsmiljö där olika kompetenser tas tillvara.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
