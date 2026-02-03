Junior projektledare
2026-02-03
Leader Gute söker junior projektledare för att främja ungas inkludering på Gotlands landsbygder!
Vill du att Gotlands landsbygder ska vara en bra plats för unga att bo, leva och arbeta på?
Leader Gute har fått stöd från Allmänna arvsfonden för projektet Ung Livskraft i samverkan. Projektet drivs av en senior projektledare, en junior projektledare, och en kommunikatör. Projektet handlar om att möjliggöra för fler unga att uttrycka sitt engagemang och skapa aktiviteter samt bygga broar mellan ungas idéer och föreningar på Gotlands landsbygder. Bland annat gör vi det genom att stödja äldre inom föreningar och ungdomar att tillsammans skapa aktiviteter utifrån ungas intressen.
Projektet pågår under tre år och är nu inne på det första året, med upparbetade arbetssätt och strukturer.
Arbetsuppgifter junior projektledare
Vi söker dig som vill jobba som junior projektledare i projektet. Du ska aktivt arbeta för att vara där unga är och anpassa innehåll och projektets aktiviteter efter ungas behov och intressen. Detta innebär att söka upp unga och undersöka deras intressen och behov. Du kommer att leda en ung aktionsgrupp och ett ungt nätverk. Med stöttning av kommunikatören kommer du också att kommunicera projektet via sociala medier och sprida projektet genom foto och film. Du ska även utveckla en inspirations- och instruktionsfilm.
Kvalifikationer:
Vi söker dig med en junior profil, vilket kan innebära att du nyligen har avslutat din gymnasie- eller annan högre utbildning och är i början av din karriär. Du har ett brett nätverk bland unga på Gotlands landsbygder. Du gillar att använda foto och film för att kommunicera och är van att använda sociala medier.
I vårt projekt möter vi många unga som brinner för kultur, motor, epa och idrott. Vi ser därför gärna att du själv har ett intresse för något av dessa områden.
Meriterande är om du är engagerad inom Gotlands föreningsliv och har erfarenhet av ledarskap, evenemang och/eller projekt.
Som person är du lyhörd, ansvarstagande och samarbetsvillig. Du är engagerad, intresserad av att lära dig nya saker, leda egna initiativ och bygga långsiktiga relationer. Viktigt är att du gillar att arbeta i team men även klarar av att ta stort eget ansvar och genomföra arbetsuppgifter själv.
Du har körkort samt möjlighet att använda egen bil i tjänsten.
Tjänsten förutsätter flexibilitet, och drivkraft för att utveckla Gotlands landsbygd vilket medför att du kan jobba dagtid, kvällar och helger. Resor inom uppdraget tillkommer, även nationellt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Tjänsten är en heltidsanställning på 100%. Vi är dock öppna för att diskutera deltidsanställning, så att jobbet kan anpassas efter dig och ditt engagemang.
Vi tillämpar provanställning på 6 månader. I tjänsten ingår friskvårdsbidrag, tjänstepension, samt kollektivavtal. Tjänsteställe är föreningens kontor på Gotland Grönt Centrum i Roma. Distansarbete i viss mån kan diskuteras men utgår ifrån arbetets behov. Körkort och egen bil för tjänsteresor krävs.
Tjänsten är placerad i lönespann 25 000-30 000 kronor per månad, med individuell lönesättning baserad på kvalifikationer och erfarenhet.
Om oss
Leader Gute är ett av 40 leaderområden i Sverige och omfattar Gotlands landsbygder. Vi finansierar utvecklingsidéer som gör vår landsbygd mer hållbar, attraktiv och levande. Verksamheten finansieras av EU, svenska staten och Region Gotland.
Föreningen leds av en styrelse som består av landsbygdsintresserade representanter från föreningar, företag och offentliga aktörer. Föreningen har breda nätverk och samarbeten regionalt.
Information om Leader finns på Jordbruksverkets hemsida https://jordbruksverket.se/lokaltleddutveckling,
mer specifika uppgifter om Leader Gute finns på vår webbplats: https://leadergute.se/
Så ansöker du
Omfattning
Tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Arbetsgivare
Leader Gute
Roma Lövsta 12
622 54 Romakloster
Kontakt
Verksamhetsledare
Ellen Lundkvist info@leadergute.se
