Junior Navigations- och sambandstekniker
Hasslö Varv AB / Installationselektrikerjobb / Karlskrona Visa alla installationselektrikerjobb i Karlskrona
2025-08-20
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hasslö Varv AB i Karlskrona
Har du ett intresse för elteknik och vill lära dig mer? Vi söker dig med en grundläggande elbakgrund, kanske från elprogrammet på gymnasiet eller genom annan erfarenhet. Det viktigaste är att du är nyfiken och vill utvecklas!
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande navigations- och kommunikationssystem för marina applikationer. Behovet inom området växer, och därför söker vi nu nya kollegor som vill vara med och bygga upp denna kompetens tillsammans med oss. Du behöver inte ha all erfarenhet direkt - vi söker personer med rätt inställning och vilja att lära sig. Här får du stöd och vägledning från erfarna kollegor som hjälper dig att växa i din roll.
Exempel på arbetsuppgifter:
-
Installera och sätta upp navigations- och kommunikationssystem, som radar och sjökort
-
Felsöka, åtgärda problem och utföra regelbundna kontroller för att säkerställa att systemen fungerar som de ska
-
Arbeta nära kunder för att förstå deras behov och hitta bra lösningar
Vårt erbjudande
Du får chansen att växa och utvecklas inom en spännande och teknikintensiv bransch. Här får du arbeta med både modern och traditionell teknik och lära dig allt från installation till felsökning. Vi ser till att du får det stöd du behöver för att ta ansvar för ditt arbete och verkligen känna att du gör skillnad. Vår arbetsmiljö är fylld med energi och gemenskap, där vi lär oss av varandra och växer tillsammans. Med ett gäng på cirka 40 personer får du vara med på både små reparationer och större projekt - varje dag ger nya möjligheter att utvecklas och lära sig något nytt!
För att du ska ha bästa förutsättningar att växa inom navigations- och sambandsteknik hos oss ser vi att du har:
-
En grundläggande förståelse för elektronik och elteknik
-
En stark vilja att lära dig och utvecklas inom elteknik och marina system
- B-körkort
-
Förmåga att kommunicera på svenska
Det är meriterande om du är utbildad elektriker, men det viktigaste är att du har en positiv inställning och trivs i en tekniskt utmanande och omväxlande miljö. Hos oss går det undan och det händer alltid mycket, så för att trivas behöver du vara flexibel och gilla ett högt tempo.
Eftersom några av våra största kunder är FMV och Försvarsmakten kommer den som blir aktuell för tjänsten att genomgå en säkerhetsprövning.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Sofia Josefsson på 0455 34 19 05 eller sofia.josefsson@hasslovarv.se
. Ansök genom att klicka på "ansök nu" och fyll i formuläret där du kommer få besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Vill du kan du även bifoga ditt CV men det är inget krav.
Vi ser fram emot att växa tillsammans med dig!
Välkommen till Hasslö varv, en del av Öckeröborgen, beläget mitt i hjärtat av Blekinge skärgård. Här har vi hållit på med båtbyggeri i nästan 100 år, och vi är stolta över att fortfarande vara ett familjeföretag, nu i fjärde generationen.
Vi är en plats där gemenskap och humor är lika viktiga som yrkesskicklighet och kvalitet. Hos oss är alla på samma nivå, och vi arbetar tillsammans med allt från mindre båtar till större fartyg. Vi har resurser för att hantera båtar upp till 600 ton och våra egna verkstäder för plåtslageri och snickeri säkerställer att vi kan hålla hög kvalitet i varje projekt.
På Hasslö varv värderar vi frihet under ansvar. Här får du chansen att ta initiativ, utvecklas och pröva nya saker. Miljön är fantastisk - tänk dig att äta lunch med utsikt över vattnet!
Kom och bli en del av vår varvsfamilj. Oavsett om du är montör, elektriker eller projektledare, finns här en plats för dig där du kan växa och trivas. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hasslö Varv AB
(org.nr 556074-9664), https://hasslovarv.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hasslö Varv Jobbnummer
9467152