Junior nätplanerare i Falun!
Detta är en ypperlig möjlighet för dig med stort intresse av elkraft som vill arbeta med nätplanering inom regionnät. Till Karlstad Krafttekniks kontor i Falun söker vi nu en junior nätplanerare. Här blir du en del av ett familjärt företag med seniora kollegor inom området som gärna delar med sig av sin kompetens. Skicka in din ansökan redan idag, vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Karlstad Kraftteknik är ett mindre konsultbolag som arbetar brett inom elkraftsektorn mot regionnätsstationer och vattenkraft! I rollen som nätplanerare kommer du arbeta brett i hela processen från start till inlämnat förslag. Du kommer arbeta med förprojektering, skapa visualiseringar och ritningsförslag samt utföra kalkyler och ta fram beslutsunderlag. Uppdragen utförs i projektform, där många projekt är långsiktiga och sträcker sig över flera år.
Det är viktigt att du som söker är en driven och självgående person som motiveras av att lära dig genom "learning by doing". Du bör vara öppen för att våga ta för dig och självständigt driva arbetet framåt.
Du erbjuds
• En möjlighet för dig att utveckla dina kunskaper inom elnät
• Goda utvecklingsmöjligheter på sikt för dig som exempelvis är nyfiken på att rikta in dig mot konstruktion, provning eller projektledning
• En konsultanställning genom Academic Work, som sedan efterföljs av en direktanställning hos Karlstad Kraftteknik, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet
Dina arbetsuppgifter
• 3D-ritning
• Förprojektering
• Ta fram underlag, kalkyler och enklare layouter
• Ansvara för design av ställverk och planering av genomförandet
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskoleutbildning inom elkraft, alternativt några års arbetslivserfarenhet inom området
• Kan kommunicera obehindrat på svenska, i såväl tal som skrift
• Har en god system- och datorvana
• Har B-körkort
För att lyckas i rollen besitter du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Övrig information
Plats: Falun
Startdatum: Så snart som möjligt
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket gör att det krävs en bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Karlstad Kraftteknik grundades 2018 av Magnus och Tind som båda arbetat som konsulter inom elkraft sedan 2013. Idag arbetar totalt åtta personer inom företaget som tillsammans kan leverera helhetslösningar inom elkraftsektionen. Karlstad Kraftteknik erbjuder bland annat tjänster inom projektledning, elkonstruktion, besiktning, provning och idrifttagning. Företaget är baserat i Karlstad men verksamma i hela landet. Läs mer om Karlstad Kraftteknik här! Ersättning
