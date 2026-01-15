Junior Mechanical Design Engineer
2026-01-15
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en mekanikkonstruktör till ett uppdrag inom försvarsindustrin där du blir en del av utvecklingen av avancerade marina system. Du arbetar nära både konstruktion och produktion och bidrar i fartygsprojekt med allt från system- och detaljkonstruktion till installationsunderlag och produktionsstöd.
ArbetsuppgifterTa fram arrangemang och placering av komponenter i marina miljöer
Analysera och konstruera lätta och tunga stålkonstruktioner
Stötta produktion och installation med konstruktionsunderlag och teknisk dialog
Arbeta med 3D-modellering och produktadministration i CAD/PLM-verktyg
Bidra till ritteknik och konstruktionslösningar med fokus på producerbarhet (bockning, svetsning, bearbetning)
KravCivil- eller högskoleingenjör inom maskinteknik
1-3 års erfarenhet som mekanikkonstruktör
Erfarenhet från försvarsindustri och fartygskonstruktion
Goda kunskaper i 3D-modellering och produktadministration i Creo och Windchill (eller motsvarande)
Goda kunskaper i konstruktion av plåtartiklar, rörkonstruktion, ritteknik och producerbarhet
Branscherfarenhet från marin, offshore, farkost eller mekanisk industri
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeFörståelse för klassningsregler (DNV, RMS) och AFSSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
