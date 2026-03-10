Junior Mätkonsult Region Syd
Vill du starta eller utveckla din karriär inom mätningsteknik?
Nu söker vi en junior mätkonsult till vårt team i Region Syd - ett team som präglas av hög kompetens, stark laganda och spännande uppdrag i Skåne och södra Sverige.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i verkliga projekt och samtidigt utvecklas tillsammans med erfarna kollegor.
Om rollen
Som junior mätkonsult hos oss arbetar du tillsammans med mer erfarna kollegor i projekt inom bygg- och anläggningsmätning. Du får successivt ta större ansvar och utvecklas inom både fältarbete och efterföljande beräkningar och redovisning.
Arbetet kan även komma att omfatta områden som stomnät, projektering, scanning och fotogrammetri.
Tjänsten innebär arbete främst i Skåne och södra Sverige, och resor kan förekomma i samband med projekt.
Vi söker dig som
Har utbildning inom mätningsteknik, geodesi eller liknande område
Är ny i yrket eller har upp till 1-2 års erfarenhet av mätning
Har ett stort tekniskt intresse och vill utvecklas inom mätning
Är noggrann, lösningsorienterad och ansvarstagande
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Meriterande är erfarenhet av:
bygg- eller anläggningsprojekt
stomnätsmätning eller scanning
arbete i mätprogram och modeller
Vi erbjuder
En bra start i yrket med stöd från erfarna mätkonsulter
En varierad vardag med spännande projekt inom samhällsbyggnad
Möjlighet att utvecklas inom flera teknikområden
Ett kompetent och hjälpsamt team i Region Syd
Bra förmåner såsom friskvårdsbidrag, tjänstepension och vårdförsäkring
Om Exact
Exact är en internationell koncern inom mätningsteknik med verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Polen och Tjeckien. Våra konsulter arbetar i projekt inom samhällsbyggnad och infrastruktur över hela Europa.
I Region Syd fokuserar vi främst på uppdrag i Skåne med omnejd, men det finns även möjlighet att arbeta i projekt på andra platser i landet.
Intresserad?
Välkommen att slå en signal eller skicka in din ansökan direkt.
Vi intervjuar löpande, så tjänsten kan bli tillsatt innan ansökningstiden löpt ut.
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta Joakim Ammarox
070-560 10 85
