Junior löneadministratör
Axima AB / Ekonomiassistentjobb / Grästorp Visa alla ekonomiassistentjobb i Grästorp
2026-07-13
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Beskrivning
Nu söker vi dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom lön och administration. I denna roll kommer du, tillsammans med löneansvarig, ansvara för hela löneprocessen för 350 anställda i våra fem verksamhetsbolag. Det är en varierande och utvecklande roll där ingen dag är den andra lik. Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:
Hantera tidrapporter, reseräkningar, utlägg och förmåner
Löneberedning, utbetalning samt rapportering för tjänstemän och kollektivanställda
Hantera tjänstepensioner, arbetsgivarintyg, försäkringar och övriga pensionsrelaterade frågor
Svara på frågor från chefer och medarbetare
Stötta chefer och medarbetare i anställnings- och lönerelaterade frågor
Rapportera till myndigheter
Övrig personal- och ekonomiadministration Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning inom lön
Intresse för system och digitala arbetssätt
Behärskar svenska väl i både tal och skrift
Vi arbetar i Kontek lön och Kontek HRM. Har du erfarenhet kring dessa system är det meriterande men inget krav, då din vilja att lära och utvecklas är viktigare.
Om dig
Vi söker dig som nyligen påbörjat din karriär inom lön och som trivs i en roll där service och samarbete står i fokus.
Som person är du strukturerad, positiv och nyfiken. Du kan driva dina arbetsuppgifter självständigt men trivs samtidigt med att samarbeta och stötta dina kollegor. Vidare tror vi att du är noggrann, strukturerad och tålmodig i ditt arbetssätt.
Det viktigaste med denna rekrytering är att hitta rätt person - någon som passar in i teamet och vill växa tillsammans med verksamheten.Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Grästorp
Resor i tjänsten: Enstaka resor till våra olika anläggningar kan förekomma.
På grund av semester och ledighet kommer återkoppling ske tidigast v.33.
OM AXIMAKONCERNEN
Aximakoncernen är ett maskinhandelsföretag verksamt på 21 platser i följande län; Västra Götaland, Värmland, norra Halland, Jönköping, Östergötland, Södermanland, Örebro och Kalmar län.
Aximas affärsidé är att förse lantbrukare och entreprenörer med rationella maskinlösningar samt tillhandahålla professionell service.
Genom engagemang, kunskap och service skapar vi konkurrenskraftiga mervärden för våra kunder.
Vi är ca 300 medarbetare och omsätter ca 1600 Mkr.
Vi representerar i huvudsak världsledande varumärken som Case IH, New Holland, JCB, Pöttinger, Toro, Bergmann, Husqvarna, Polaris, Suzuki, Isuzu pickup, Fiat transportbilar med flera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axima AB
(org.nr 556665-9487), https://www.axima.se/jobba-har/
Odingatan 15 (visa karta
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467 40 GRÄSTORP Arbetsplats
Grästorp Kontakt
Löneansvarig
Rebecca Beaufoy +46704033538 Jobbnummer
10001020