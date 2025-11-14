Junior Löneadministratör

Kura Omsorg i Sverige AB / Administratörsjobb / Örebro
2025-11-14


Vi söker dig som vill jobba som löneadministratör hos oss på Kura Omsorg i Örebro. Är du redo för en ny utmaning och vill bli en del av ett härligt team? Då kanske det här är din nästa utmaning!
Om rollen
I den här rollen hos oss tillhör du företagets löneteam och kommer att arbeta för oss på Kura Omsorg och övriga systerbolag inom Team Olivia-koncernen. Som löneadministratör säkerställer du att hanteringen av löpande ärenden på vår löneavdelning hanteras effektivt och med service i fokus. Du kommer bland annat att arbeta med att följa upp kundbetalningar, rapportera till myndigheter samt utfärda intyg etc.
Du kommer få lära dig våra olika processer och rollen ställer krav på noggrannhet, en god administrativ förmåga, engagemang inför nya uppgifter och en vilja att lösa problem.
Arbetsuppgifter i korthet

Sjuklönefakturering


Förfrågningar från myndigheter


Arbetsgivarintyg


Delta i förbättringsarbete av processer och rutiner på löneavdelningen


Inkomna ärenden via telefon och mail


Ge support till medarbetare i lönerelaterade frågor


Rapportering till myndigheter


Posthantering


Vem vi söker till den här rollen
Den här rollen passar dig som är i början av din lönekarriär. Ditt intresse för lön kommer att hjälpa oss att utveckla våra processer, du behöver därför vara engagerad och drivas av förbättring. Du uppskattar att ge god service, är pedagogisk, strukturerad och gillar att ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Att jobba i team är något du trivs med, i kombination med att du arbetar bra självständigt, tar egna initiativ, van att jobba i ett högt tempo och gillar att leverera mot deadlines.
För oss är det viktigt att du är driven och vill utvecklas med oss och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Kvalifikationer
Utbildning eller arbetslivserfarenhet inom området


Flytande kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift


Meriterande

Erfarenhet av SD worx


Erfarenhet av Tidvis


Erfarenhet av d365


Övrigt om tjänsten
Tjänsten utgår från vårt kontor i Örebro, med start jan 2026 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är heltid tillsvidare, vi tillämpar provanställning 6 månader. Arbetstiderna är måndag till fredag, 08:00-16:30 med möjlighet till flextid.
Kontakt och ansökan
Sista ansökningsdag 10 dec, urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi hanterar ej ansökningar per mail utan endast via denna jobbannons i vårt rekryterinssystem.
Varmt välkommen med din ansökan!
För eventuella frågor, kontakta lönechef Oliwia Ahlin på; oliwia.ahlin@teamolivia.se
Under rekryteringen kan vi komma att använda oss av tester under urvalsprocessen samt genomföra bakgrundskontroller.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige.

Om företaget
Kura Omsorg har fyra assistanskontor i Örebro, Trollhättan, Örnsköldsvik och Lidköping. På våra kontor arbetar uppdragschefer, jurister, ekonomi- och löneansvariga, administratörer samt chefer. De tillsammans med våra personliga assistenter, ca 1100 anställda som finns utspridda över hela landet, verkar varje dag för ett värdefullt och intressant liv utifrån varje enskild persons specifika förutsättningar för våra 250 kunder.
Läs mer om oss här: www.kuraomsorg.se
Kura är en del av Team Olivia som är ledande omsorgskoncern i Sverige inom personlig assistans. Här kan du läsa mer om Team Olivia: teamolivia.se www.teamolivia.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kura Omsorg i Sverige AB (org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.se

Arbetsplats
Kura Omsorg

Jobbnummer
9604478

