Junior Löneadministratör
Wise Professionals AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wise Professionals AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vår kund sitter i fina lokaler i Solna med närhet till god kommunikation. Dem har ett hybridupplägg där du har möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan.
Start: Under september/oktober
Omfattning: Heltid. Du börjar som konsult i ett sex månader med ambition från kundens sida att anställa dig efter uppdragets slut
Om rollen
I denna roll kommer du, tillsammans med dina kollegor i löneteamet att ansvara för hela löneprocessen för cirka 2000 löner varje månad, både för tjänstemän och kollektivanställda. Du behöver vara trygg i alla delar av lönehanteringen, van att tolka och tillämpa olika kollektivavtal samt arbeta strukturerat. Bolaget använder HRM Software som lönesystem.Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Insamling, registrering och kontroll av löneunderlag
Kvalitetssäkring och beräkning av löner
Hantering av avvikelser som sjukfrånvaro, föräldraledighet, övertid och andra ersättningar
Utbetalning av löner och hantering av kontrolluppgifter, skatter och sociala avgifter
Säkerställa att gällande lagar, regler och kollektivavtal följsBakgrund
Vi söker dig som är i början av din karriär men som har 1-2 års erfarenhet av hela löneprocessen, gärna från en större organisationer med både tjänstemän och kollektivanställda. Du har erfarenhet av att tolka och tillämpa kollektivavtal. Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av HRM Software, men inget krav - viktigast är att du är nyfiken och vill lära dig systemet.
Som person är du strukturerad, noggrann och har sinne för detaljer. Du arbetar lösningsorienterat, kan driva dina arbetsuppgifter självständigt och trivs samtidigt med att samarbeta och stötta dina kollegor. Du är nyfiken och vill utvecklas inom lön och system.
Vi ser att du trivs i en miljö där allt inte alltid är helt på plats - du känner dig bekväm i en organisation där rutiner fortfarande byggs upp och ser detta som en möjlighet att bidra och skapa struktur tillsammans med teamet.
När du blir en av oss
Som konsult hos oss lovar vi den bästa tiden i din karriär. Du kommer från dag ett att komma in i ett sammanhang som ger dig en snabb utveckling i karriären, samtidigt som du får vara med och påverka framtidens arbetsplatser. Välkommen till en värld full av möjligheter! Läs mer om livet som konsult vi oss här!
Nyfiken på att veta mer?
Du får gärna kontakta oss om du har frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver. Vi som arbetar med detta uppdrag är Talent Acquisition Specialist Gabriella Olaison (gabriella.olaison@wise.se
) och Konsultchef Ida Asmar (ida.asmar@wise.se
).
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Vi ser därför gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald i bakgrund, erfarenhet och synsätt berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation med ledstjärnorna nyfiken - modig - proffsig.
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Professionals AB
(org.nr 556761-2865) Arbetsplats
Wise Professionals Jobbnummer
9477937