Junior Kundmottagare Högdalen - Automotive
Vkdb Sverige Ab- Högdalen / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-09-29
Är du en serviceinriktad person som trivs i en kundnära roll? Uppskattar du eget ansvar och vill jobba administrativt? Då kan den här rollen vara något för dig! Vi söker just nu en Junior Kundmottagare till oss på ViKöperDinBil i Högdalen.
Hur din roll kommer vara
Detta är en bred roll där du i första hand arbetar som kundmottagare, men vid behov även som inköpare/testare av bilar där du får lära dig att hantera bilar av olika märken, modeller och skick. Du är kundens första kontakt med oss och ansvarar för kundnöjdheten och den operativa driften ute på stationen. Detta innebär arbetsuppgifter som:
Säkerställa att standarden och kundnöjdheten på stationen är hög (mäter NPS via google och Trustpilot)
Administrativt ansvar inklusive avtals- och kontraktsskrivning.
Att vara kontaktperson mellan stationen, huvudkontoret och andra externa partners.
Se till så att logistiken fungerar för ingående och utgående fordon
Ringa och följa upp kunder
Utvärdera, testa och fotografera fordon
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att inköpsprocesserna på din lokala test- och inköpsstation sköts och hanteras på ett ansvarsfullt sätt samtidigt som du är företagets ansikte gentemot kunderna.
Rollen är en heltidstjänst på 40h/vecka, både vardagar och helger(ev kvällar vid behov) med en fast grundlön + provision.
Vad vi vill att du har med dig
Vi tror att du trivs i en kundnära roll och är serviceminded ut i fingerspetsarna. Du har något års erfarenhet inom servicebranschen med fördel mot reception/kundmottagning. Då rollen innebär mycket självständigt arbete sätter det krav på din förmåga att själv driva ditt arbete framåt. Som person är du positiv, sprider glädje och kan bjuda på dig själv. Du har datorvana och manuellt körkort B. Har du ett bilintresse är detta meriterande, men inget krav.
Vad vi erbjuder dig
En internationell arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter
En öppen, positiv och motiverande miljö med platta hierarkier och korta beslutsvägar
Stor möjlighet att påverka och sätta din egen prägel på arbetet
En självständig och ansvarsfull roll i ett snabbväxande techbolag där du kan ha stor inverkan på vår fortsatta framgång
Vilka vi är
AUTO1 Group är Europas ledande digitala plattform för bilbranschen. Vi bygger det bästa sättet att köpa och sälja bilar online. Vårt lokala varumärke, viköperdinbil.se, erbjuder våra kunder det snabbaste och smidigaste sättet att sälja bil på. Vårt varumärke, AUTO1.com, är Europas största B2B-plattform för bilåterförsäljare. Genom vårt varumärke Autohero, använder vi våra erfarenheter till att bygga ett varumärke som erbjuder det den bästa kundupplevelsen när det gäller att köpa bil online. Vi finns just nu på över 30 marknader och hade en omsättning på över 6,3 miljarder euro under 2024.
AUTO1 Group har en intern värdegrund som bygger på alla människors lika värde. Alla ansökningar kommer därför att hanteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariant och ålder.Publiceringsdatum2025-09-29Så ansöker du
Är du redo för din nästa utmaning? Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan (CV samt personligt brev) via ansökningsknappen nedan. Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon med hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR). Vid frågor vänligen kontakta oss på rekrytering@auto1.com
. Vi sköter urval och intervjuer löpande tills vi har hittat rätt person.
Are we a match?
If you see challenges as opportunities, this is the place for you. We challenge the highly fragmented market of used cars in Europe and push ourselves to master the daily challenge of offering our customers the best way to sell and buy cars online. Tackling real challenges is our sustainable way to personal development.
Moreover, we are a fast paced environment. We ensure fast processes towards our customers, while internally the dynamic spirit from early start-up days lives on. We never settle, we challenge and question everything, constantly looking for improvement and new opportunities. As an international team, flat hierarchies and fast decisions are our key ingredients.
Last but not least, something that our employees at AUTO1 know very well is that growth brings constant change - which means that new challenges arise. From starting in 2012 to today, AUTO1 Group is a rare success story of tremendous growth and we don't plan on stopping anytime soon. You will experience a steep learning curve by working on projects at scale and thus having real impact, all while benefiting from the stability of our proven business model.
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vkdb Sverige AB
Harpsundsvägen 140, 124 59 Bandhagen (visa karta
