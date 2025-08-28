Junior IT-koordinator
2025-08-28
OM JOBBET
Vi söker nu en IT-koordinator på deltid till en välkänd retailkedja. Det här är en timanställning på 1-3 dagar i veckan med start under september/oktober. Rollen passar dig som har några års erfarenhet av IT-support och vill fortsätta bygga på dina kunskaper samtidigt som du får insyn i en större IT-organisation.
OM FÖRETAGETVår kund är en ledande aktör inom hälsobranschen med starkt varumärke och butiker över hela landet. Här får du bli en del av en organisation där digitala lösningar och IT-stöd är viktiga för att skapa en smidig vardag både för kunder och medarbetare.
ARBETSUPPGIFTER Ta emot och hantera supportärenden kopplade till datorer, mobiltelefoner, programvara och inloggningar
Sköta beställningar av IT-utrustning samt se till att inventarier är uppdaterade och i ordning
Arbeta i ärendehanteringssystem och följa upp pågående ärenden
Fungera som kontaktpunkt mellan användare, tekniker och externa leverantörer
Vara delaktig i mindre förändringar och projekt inom IT-miljön
ERFARENHETER OCH EGENSKAPER
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har:
Några års erfarenhet av arbete inom helpdesk, IT-support eller teknisk kundtjänst
Goda kunskaper i Windows-miljö och Microsoft 365 (t.ex. Teams, Outlook, SharePoint)
Grundläggande förståelse för nätverk, skrivare, VPN och annan IT-infrastruktur
Erfarenhet av att arbeta serviceinriktat och att lösa problem på ett strukturerat sätt
Det är en fördel om du har en gymnasieutbildning med IT-inriktning eller har studerat vidare inom IT, men vi lägger också stor vikt vid din praktiska erfarenhet och din vilja att utvecklas.
ÖVRIGT
Anställningsform: Timanställning Omfattning: 1-3 dagar i veckan Start: september/oktober 2025 Placering: Stockholm
OM D-SOURCE
Your source to IT D-Source är ett modernt konsultbolag med bredden mellan helpdesk, infrastruktur och Tech. Vi har lång erfarenhet av att förstå kunders IT-behov! Tveka inte att höra av dig om du är intresserad av att ta reda på mer.
Vad kan vi göra för dig och vad kan vi göra tillsammans?
INGET JOBB FÖR DIG?
Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare D-Source AB
(org.nr 559299-4676), https://www.d-source.se Arbetsplats
D-Source Kontakt
Sara Strand sara.strand@d-source.se 073-5148232
9480806