Junior Inköpskoordinator till kund i Jonsered!
2025-09-26
Vill du kickstarta din karriär inom inköp och sourcing? Nu söker vi en Junior Sourcing Support som vill bli en viktig del av ett dynamiskt team i Jonsered, strax utanför Göteborg
Om rollen:Som Sourcing Support kommer du att spela en central roll i att hålla inköps- och sourcingprocessen smidig och effektiv. Du blir länken mellan leverantörer och interna team och får möjlighet att bidra med både struktur och service.
Dina arbetsuppgifter:
Koordinera RFQ:er och följa upp med leverantörer.
Stötta Category Managers i deras arbete med administration och sourcing.
Säkerställa att leverantörer följer krav kring tullar, hållbarhet och material.
Uppdatera och underhålla leverantörsdata i olika system.
Onboarda nya leverantörer i ERP och master data-system.
Bidra till förbättringsinitiativ som effektiviserar arbetssätt.
Stötta med Aftermarket Purchasing.
Vem vi tror att du är
Serviceinriktad och självständig med förmåga att prioritera.
Relationsskapande och en lagspelare.
Noggrann, strukturerad och lösningsorienterad - även när det blir mycket att göra.
Driven och tar initiativ för att hålla processer i rullning.
Har goda kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska.
Bekväm med datahantering, gärna med goda Excel-kunskaper.
Varför söka?
Detta är en fantastisk chans för dig som vill växa i en internationell miljö, utveckla dina färdigheter inom inköp och arbeta nära erfarna kollegor. Du får en bred roll med både ansvar och möjlighet att påverka - perfekt för dig som vill bygga en stark grund inom sourcing och inköp!
Praktiska detaljer: Plats: Jonsered (25 % distansmöjlighet) Start: 20 oktober 2025 eller enligt överenskommelse Uppdragsperiod: 6 månader, med möjlighet till anställning efteråt Ansök senast: 2 oktober 2025
Låter det intressant? Ansök redan idag och bli en del av ett team där struktur möter utveckling!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904 Jobbnummer
9529471