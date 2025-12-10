Junior inköpsassistent
2025-12-10
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
Är du en administrativ stjärna som vill hitta en roll att utvecklas i? Har du ett intresse för inköp och logistik? Här erbjuds en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och växa både som person och i din yrkesroll!
OM ROLLEN
Här ingår du i ett team på 6 personer som jobbar inom Business Development. Din roll fungerar som en stöttning till inköparna.
Arbetsuppgifterna varierar, innefattar bland annat:
• Lägga in information och dokumentera i systemen
• Kommunikation med externa parter och stötta inköp med leverantörshantering i systemet
• Dokumenthantering och uppdatera styrdokument
• Ta fram presentationer till interna utbildningar
Arbetsuppgifter kommer från inköparna löpande. Du trivs med att vara serviceminded och hjälpsam i ditt arbetssätt. Resor till Karlskrona förekommer 1-2 dagar/månad.
OM DIG
För att trivas i rollen som inköpsassistent är du noggrann och strukturerad. Du är kommunikativ och vågar driva på för att få saker gjorda, du tar kontakt som behövs och söker på egen hand upp relevant information och kontakter. Du bör ha ett helhetsperspektiv och kunna prioritera mellan uppgifter. Vidare är det också viktigt att du trivs med att jobba självständigt så väl som i grupp.
Detta är en junior tjänst, en perfekt ingång för att utvecklas inom bolaget!Publiceringsdatum2025-12-10Kvalifikationer
• Relevant kandidatutbildning inom till exempel ekonomi, juridik eller inköp.
• Officepaketet
• Svenska och Engelska i tal och skrift
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning kommer du därför genomgå en säkerhetsprövning, vilket här innebär krav på svenskt medborgarskap.
Meriterande:
• Arbetserfarenhet av administrativt arbete
• Arbetat i en regulatorisk värld, till exempel inom läkemedel eller livsmedel
OM FÖRETAGET
Detta är ett globalt företag med stark bas i Sverige. Det är ett stabilt företag som växer snabbt. De har idag 2 500 kollegor i Södra Sverige.
OM FRAMTIDEN
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på åtta orter i Sverige.
Tjänsten är ett vikariat och kommer att sträcka sig på minst ett år. Du kommer att vara anställd hos Framtiden under den här perioden.
Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju med rekryterare, test, referenstagning, en intervju med avdelningschef hos kundföretaget samt säkerhetsprövning.
För att söka tjänsten skickar du in CV via länken. Då vi arbetar kompetensbaserat baserar vi ej urvalet på personligt brev, därav inget vi efterfrågar. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Emma Dicksson via e-post: emma.d@framtiden.com
.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan redan idag!
VILLKOR
Start: mars/april
Placeringsort: Lund
Arbetstider: Kontorstid
Omfattning: Heltid Ersättning
