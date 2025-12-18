Junior ILS-ingenjör till BAE Systems Bofors
2025-12-18
Ta nästa steg i din tekniska karriär! Just nu söker vi en junior ILS-ingenjör till vår kund BAE Systems Bofors. Här får du en unik möjlighet att utveckla din kompetens inom Integrated Logistics Support och bli en del av ett världsledande försvarsföretag.
Om rollen
Som junior ILS-ingenjör (Integrated Logistics Support) blir du en viktig del av utvecklingsavdelningen och bidrar till att skapa driftsäkra, kostnadseffektiva och lättunderhållna system. Du arbetar nära erfarna kollegor och får en introduktion till både metodik och verktyg inom ILS-området.
I rollen kommer du att genomföra underhållsanalyser, såväl självständigt som i grupp, och ger rekommendationer om serviceintervall, byte av slitdelar, lagerhållning av reservdelar, hur service genomförs med mera.
Exempel på andra arbetsuppgifter:
• Tillse underhållsmässighet vid byte av befintliga komponenter och nya konstruktionslösningar
• Bistå marknadsavdelningen med ILS-expertis i samband med offertfas
• Genomföra tekniska analyser av systemet för att säkerställa att underhåll kan genomföras på ett effektivt sätt
• Dokumentera underhållsmetoder och delta vid framtagande av tekniska publikationer
• Skapa och optimera reservdelsförsörjningen utifrån kundens driftprofil, organisation och lagerhållning.
• Skapa utbildningsmaterial
• Delta vid konstruktionsprovning liksom granskningar tillsammans med kund
• Ha kontakt med leverantörer i frågor kopplade till underhåll
Skallkrav
• Eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning. Alternativt har du arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig
• God teknisk förståelse och intresse för hur system och konstruktioner fungerar
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
• Svenskt medborgarskap då tjänsten är säkerhetsklassad
Meriterande
• Erfarenhet från försvars- eller militär verksamhet
• Erfarenhet från underhålls-, driftsäkerhets- eller konstruktionsarbete
• Erfarenhet av att arbeta i tekniska projekt eller tvärfunktionella team
Om dig
För att trivas i denna roll ser vi att du är analytisk och strukturerad med förmåga att se helheten. Du är nyfiken, teknikintresserad och villig att lära nytt. Dessutom är du kommunikativ, samarbetsinriktad och trivs med att arbeta i team.
Om BAE Systems Bofors
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 650 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
Inledande period kommer du att vara anställd som konsult genom framtiden för att sedan övergå i en anställning hos kunden.
Rekryteringsprocess
• Telefonintervju med Framtiden
• Intervju med Framtiden
• Logik och personlighetstester
• Referenstagning
• Intervju med kunden
• Beslut om anställning
Publiceringsdatum2025-12-18
Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt §1 kap. 3 Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav om visst medborgarskap förekomma.
Start: Omgående
Placering: Karlskoga alternativt Karlstad
Omfattning: 100% heltid
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB (org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Wilma Danielsson wilma.danielsson@framtiden.com Jobbnummer
9653976