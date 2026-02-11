Junior Frontend Developer

Grixx Food AB / Webbmasterjobb / Stockholm
2026-02-11


GrixxFood AB söker en Junior Frontend Developer som vill arbeta med webbutveckling och digitalt verksamhetsstöd i ett växande företag.

Publiceringsdatum
2026-02-11

Om tjänsten
Som Junior Frontend Developer kommer du att arbeta med utveckling och förbättring av företagets digitala lösningar. Tjänsten kombinerar frontendutveckling med digital administration och tekniskt stöd i verksamheten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
per mail
E-post: noah@grixx.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Webb".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Grixx Food AB (org.nr 559371-5005)
Upplagsvägen 27 A (visa karta)
117 43  STOCKHOLM

Jobbnummer
9737800

