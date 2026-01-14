Junior Environment Specialist
Incluso AB / Hälsoskyddsjobb / Jönköping Visa alla hälsoskyddsjobb i Jönköping
2026-01-14
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Incluso AB i Jönköping
, Falköping
, Värnamo
, Skövde
, Borås
eller i hela Sverige
Vi söker en Junior Environment Specialist till ett företag i Jönköping. Start snarast möjligt, 5 mån tidsbegränsat uppdrag till att börja med. Dena roll är 100% onsite i Jönköping.
Den här rollen fokuserar på att säkerställa att organisationen uppfyller miljökrav och arbetar proaktivt med miljöfrågor. Du blir en central kontaktpunkt för miljörelaterade frågor och kommer att arbeta både operativt och administrativt.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Rapportering av miljödata: Samla in, analysera och rapportera miljödata internt samt till myndigheter enligt gällande lagar och riktlinjer.
Projektstöd inom miljöområdet: Delta i och stödja interna projekt som rör miljöfrågor, exempelvis energieffektivisering, utsläppsminskning eller hållbarhetsinitiativ.
ISO 14001: Organisera och underhålla miljöledningssystemet enligt ISO 14001-standard. Detta inkluderar dokumentation, internrevisioner och uppföljning av miljömål.
Kemikaliehantering: Ge stöd i företagets kemikaliesystem, säkerställa korrekt registrering och hantering av kemikalier.
Anmälningar till myndigheter: Förbereda och skicka in anmälningar vid förändringar i verksamheten till länsstyrelsen eller andra relevanta myndigheter. Publiceringsdatum2026-01-14Kravprofil för detta jobb
Utbildning: Kandidatexamen inom miljövetenskap eller motsvarande.
Erfarenhet: 1-3 års erfarenhet inom miljöarbete är meriterande men inte ett krav.
Nyutexaminerade med rätt driv och intresse är välkomna.
Kompetenser:
Grundläggande kunskap om miljölagstiftning och ISO 14001.
Förmåga att analysera data och skapa tydliga rapporter.
God kommunikationsförmåga för att kunna stötta olika delar av organisationen. Dina personliga egenskaper
Noggrann och strukturerad.
Proaktiv och lösningsorienterad.
Intresse för hållbarhetsfrågor och miljöarbete.
Denna roll kräver flytande kunskaper i svenska och engelska.
Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Jönköping. Start är snarast möjligt, 5 månaders tidsbegränsat uppdrag till att börja med. Det här uppdraget är 100% on-site i Jönköping.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande.
Ansvarig rekryterare på Incluso är Marianne Nilsson Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7053812-1790029". Arbetsgivare Incluso AB
(org.nr 559002-3213), https://openings.incluso.se
Östra Storgatan 106 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Arbetsplats
Incluso Jobbnummer
9684913