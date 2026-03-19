Junior Elektronikkonstruktör - till växande rymdbolag
Omnisys Instruments AB / Elektronikjobb / Göteborg
2026-03-19
Vi behöver nu förstärka vårt utvecklingsteam med en junior elektronikkonstruktör. En lämplig sökande skall kunna anta ingenjörsmässiga utmaningar där val av komponenter, inköp av komponenter, mönsterkortskonstruktion och analyser. Mångårig erfarenhet inom det befintliga teamet finns att tillgå. Vi jobbar projektorienterat med applikationsspecifika lösningar så variationen i arbetsuppgifter är stor.
Vi tror att du som söker är civilingenjör eller har motsvarande erfarenhet. Du har stor vilja att lära dig nytt, är genuint teknikintresserad och vill bidra till avancerade projekt.
Dina arbetsuppgifter är:
Konstruktion, verifikation och dokumentation av elektronik
Mönsterkortslayout
Komponentval
Komponentinköp
Digital och analog konstruktion
Simulering och analyser av elektriska egenskaper
Test och verifiering
Meriterande är om du har erfarenhet av ovanstående. Utvecklingsarbete sker i samverkan med erfarna kollegor, så saknas någon erfarenhet så kan den ersättas av en vilja att lära sig. Du ska vara positiv, flexibel, serviceminded och gillar att arbeta i en utvecklingsorienterad miljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: peter.ternebring@aac-clydespace.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Junior Elektronikkonstruktör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omnisys Instruments AB
