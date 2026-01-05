Junior Elektronikingenjör!
2026-01-05
Syntronic söker fler till rollen som Junior Elektronikingenjör med placering på vårt huvudkontor i Gävle!
Här får du chansen att snabbt växa i rollen som ingenjör, arbeta med spännande projekt in en internationell miljö och utvecklas tillsammans med några av branschens skarpaste hjärnor.
Som Junior Elektronikingenjör på Syntronic kommer du bland annat att:
Konstruera, testa och verifiera elektronikhårdvara
Delta i utvecklingen av både analog och digital elektronik
Medverka i kravställning, design och dokumentation
Felsöka och förbättra befintliga kretslösningar
Du kommer få handledning av erfarna kollegor och möjlighet att successivt ta större ansvar i projekten.
Vi söker en Junior Elektronikingenjör som:
Har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom elektronik, elektroteknik, teknisk fysik eller motsvarande
Kan kommunicera flytande på svenska och engelska i tal och skrift.
Att vi är ett team är vår styrka och därför ser vi gärna att du arbetar på plats på något av våra kontor, de dagar du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!

Dina personliga egenskaper
Som Junior Elektronikingenjör hos oss ser vi att du är nyfiken och har ett starkt intresse för elektronik. Du har struktur och koll på läget samt väldigt anpassningsbar och kan hantera förändringar i ditt arbete. Du har en god förmåga att dokumentera och slutföra ditt arbete enligt tidsplan och kundens förväntningar.
Att vara Junior Elektronikingenjör hos oss innebär stora möjligheter till personlig utveckling såväl som teknisk utveckling, inom både mjuk- och hårdvara.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!

Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 2 februari. Vi arbetar med löpande urval.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post.
Syntronic AB
