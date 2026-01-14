Junior Ekonomiassistent
2026-01-14
Du är en gymnasieekonom med erfarenhet av leverantörsreskontra och en stark vilja att utvecklas inom ekonomi och reskontra.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Vi på SJR söker nu en konsult som är gymnasieekonom och är i början av din karriär. Du har arbetat lite med leverantörsreskontra och har förståelse för debet och kredit. Uppdraget är start omgående och 6 månader framåt på heltid. Därefter finns stor chans till att man blir anställd hos kunden. Kunden sitter i Norrort.
Ansvarsområden
Arbetsuppgifter;
• Leverantörsreskontra
• Betalningar
• Enklare bokslut
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning inom ekonomi och har arbetat extra under studierna med leverantörsreskontra och administration. Du är systemvan och flytande i tal och skrift i svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
För att trivas hos kunden ska du vara noggrann, prestigelös och ansvarstagande. Du bör vara självständig i din roll och ha lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du är positiv och serviceinriktad samt att du är lagspelare.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anette Skantz. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-01-25.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1794". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
http://www.sjr.se/
