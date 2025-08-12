Junior ekonomiassistent
Mannheimer Swartling erbjuder högkvalitativ affärsjuridisk rådgivning i Sverige och globalt. Med över 460 specialiserade jurister täcker vi i princip alla affärsjuridiska områden inom en mängd olika verksamheter och branscher. Våra klienter är allt från noterade börsbolag och offentliga myndigheter till gamla familjeföretag och djärva entreprenörer. Hållbarhet, liksom våra grundläggande värderingar - affärsfokus, kvalitet och laganda - är integrerade delar i byråns verksamhet. Mannheimer Swartling har 650 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Bryssel, New York och Singapore.
Har du intresse för ekonomi och vill testa på en roll som junior ekonomiassistent? Är du en driven och nyfiken person som trivs med att ge service, arbeta administrativt och ta ansvar? Då kan du vara vår nya kollega på Finance!
Att jobba som junior ekonomiassistent
Vi söker dig som vill testa på en roll inom ekonomi och bli en del av vår ekonomiavdelning på vårt kontor på Norrlandsgatan i Stockholm.
Ditt uppdrag kommer främst att vara att ha huvudansvar för granskning av reseräkningar, reseräkningssystemets funktionalitet och utbildning av användare. Utöver detta kommer du även avlasta vår ekonomiavdelning med diverse administrativa arbetsuppgifter så som påminnelseutskick och avstämningsarbete. Rollen kommer innebära löpande kontakt med kollegor i organisationen om diverse frågor, det är därför viktigt att du är serviceminded, har en god samarbetsförmåga samt en god kommunikativ förmåga.
I rollen kommer du få en bra inblick och förståelse för olika områden inom en ekonomifunktion. Vi kommer naturligtvis att säkerställa att du får en noggrann introduktion och upplärning, det finns dessutom alltid kunniga kollegor att rådfråga. Publiceringsdatum2025-08-12Profil
Vi söker dig som har gymnasieutbildning, gärna med inriktning ekonomi. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av, och trivs med, att ge service av högsta klass.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper där noggrannhet, service och förmåga att arbeta systematiskt värdesätts. Inom ekonomiavdelningen sker arbetet i nära samarbete vilket innebär att vi är måna om att du är en lagspelare och har förmåga att arbeta flexibelt. Du är organiserad och räds inte för att hugga i där det behövs. Vi ser även att du är ödmjuk och positiv, du uttrycker dig väl muntligt och skriftligt på svenska såväl som på engelska.
Vår kultur
Vi söker medarbetare som kompletterar vårt team och delar våra grundläggande värderingar - kvalitet, affärsfokus och laganda. Utmärkande för byrån är vår unika affärsmodell Pure Lockstep. En modell som innebär att vi fokuserar på gemensamma mål och hjälper varandra att bli så bra som möjligt. Att vi samarbetar och delar med oss av kunskaper och erfarenheter är själva utgångspunkten för Pure Lockstep. Det har i sin tur byggt en ovanligt stark företagskultur.
Kontor och kollegor
Ekonomiavdelningen är ett team på 21 personer fördelade på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tillsammans med ambitiösa och motiverade medarbetare kommer du att arbeta i en internationell miljö som präglas av engagemang, trivsel och delaktighet. Du blir en viktig del av en sammansvetsad organisation och team där vi bryr oss om varandra och har roligt ihop - både i arbetet och vid olika sociala aktiviteter.
Vad händer nu?
Vi uppmuntrar dig att skicka in en komplett ansökan bestående av CV, personligt brev samt betyg från gymnasiet så snart som möjligt då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om rekryteringsprocessen innan dess är du välkommen att kontakta Karin Mendel (karin.mendel@msa.se
). Vid frågor om tjänsten får du gärna kontakta Pia Rotsman, (pia.rotsman@msa.se
).
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Planerad start sker enligt överenskommelse. Notera att vi endast behandlar ansökningar via detta system.
Vi ser fram emot din ansökan!
Som en del i vår rekryteringsprocess anlitar vi ToFindOut för att genomföra en bakgrundskontroll av slutkandidat. Särskild information om detta lämnas till kandidaten av ToFindOut innan dess att kontrollen utförs. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
