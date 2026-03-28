Junior Developer & IT Coordinator
Cherry Spelglädje AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-03-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cherry Spelglädje AB i Göteborg
, Kungälv
, Öckerö
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vi letar efter dig som är i början av din karriär och vill växa inom både utveckling och IT. Cherry har funnits sedan 1963, men vi är fortfarande ett bolag där du kan knacka på vilken dörr som helst. Din första uppgift blir att vara med och bygga en app från grunden, ett projekt där du får äga din del redan från dag ett. Efterhand som du växer in i rollen kommer du också att bli en viktig del i att driva och utveckla vår IT-miljö i stort.
Den här rollen passar dig som är kreativ, ser lösningar där andra ser problem och som trivs med att hoppa mellan olika typer av uppgifter.
Det här kommer du att göra
Delta i och efter hand driva IT-projekt, från kravställning och design till implementation och lansering.
Samarbeta med kollegor och externa utvecklingspartners.
Stötta och vidareutveckla vår IT-miljö och våra interna system.
Bidra till IT-säkerhet, effektivisering och automatisering av processer.
Vara en del av vårt IT och compliance-team i den dagliga verksamheten.
Vi söker dig som
Har en relevant utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet inom systemutveckling, webbutveckling, apputveckling eller IT.
Har grundläggande programmeringskunskaper och en vilja att lära mer.
Är genuint nyfiken på teknik och inte nöjer dig med "det fungerar", du vill förstå varför!
Kommunicerar väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Är självgående och tar ansvar, men inte rädd att fråga och samarbeta.
Meriterande
Erfarenhet av apputveckling (oavsett plattform).
Grundläggande förståelse för molntjänster, nätverk eller IT-infrastruktur.
Kunskap om skriptning eller automation.
Intresse för IT-säkerhet och compliance.
Vi erbjuder
En tydlig utvecklingsväg, från app-projekt till bredare IT-ansvar.
Stort eget inflytande i ett litet team som faktiskt bryr sig.
Möjlighet att sätta din prägel på hur vi jobbar med IT.
Bredd i vardagen, du kommer inte sitta med samma sak hela dagarna.
Praktisk info
Tjänsten är på heltid och placerad på vårt kontor i Göteborg. Nyfiken? Skicka in din ansökan så snart du kan - vi tittar på ansökningar löpande. Har du frågor om tjänsten? Mejla robert.balla@cherry.se
.
Om Cherry Spelglädje AB
Cherry Spelglädje AB har sedan 1963 - genom seriositet, ansvar och engagemang - levererat spelglädje på restauranger, lounger, barer, hotell och nattklubbar över hela Sverige, från Ystad i Söder till Kiruna i Norr och är uppdelat på tre regioner med kontor i Göteborg och Stockholm. Cherry Spelglädje AB ingår i Cherry With Friends koncernen.
Spelglädje AB är den största operatören i landet av Landbaserat Kommersiellt spel och innehar över 80 procent av marknaden. Genom tillväxt av egen kraft i kombination med strategiska förvärv har Cherry Spelglädje idag en mycket god geografisk täckning. Vidare är landet uppdelat i ett 40-tal distrikt och Cherry Spelglädje har 600 anställda, dom flesta tillsvidareanställda på deltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cherry Spelglädje AB
(org.nr 556225-3806), http://www.cherryspelgladje.se
416 64 GÖTEBORG Kontakt
Robert Balla robert.balla@cherry.se
9825465