Junior delprojektledare - eftermarknad
NDP IT AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Uppsala
, Arboga
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad medarbetare med fokus på eftermarknad till vår kund inom försvarsindustrin.
Ditt uppdrag och mål är att ha ett övergripande ansvar för reparationer och reservdelar till våra levererade system. Du kommer att arbeta från förfrågan och offert till leverans, med fokus på reservdelar och reparationer.
Arbetet är väldigt varierande, från stora leveranser till enskilda enheter såväl som korta och långa projekt. Du arbetar nära andra avdelningar, ex produktion. Vi arbetar i team och har ett arbetsklimat med högt i tak; för oss är det viktigt att det är roligt att gå till jobbet!
Ditt arbete omfattar i huvudsak:
• Bistå projektledare i pågående större projekteringar som omfattar reparationer, reservdelar samt uppgraderingar av sålda system.
• Internt ansvarig för reparation och reservdelsprojekt.
• Att tillsammans med projektledare och säljansvarig tillse uppkomna tekniska frågor hanteras och besvaras på ett korrekt sätt.
• Att vara behjälplig för att kundkontakter upprätthålls på ett bra sätt både genom fysiska och digitala möten.
• Tillse att leveransorganisationen får den korrekt information och dokumentation.
• Tillse att produktionsplanering får korrekt information vid rätt tidpunkt för att säkerställa ett effektivt och smidigt flöde av beställningar.
• Säkerställa att beställningar av reservdelar och reparationer följs upp kontinuerligt och levereras i tid inom budget och enligt fastställda kvalitetskrav.
• Administration av servicerapporter, faktureringar och projektdokumentation.Publiceringsdatum2025-09-21Profil
Vi söker dig som strävar efter en hög servicenivå och sätter kunden i fokus. Du är noggrann, analytisk och värdesätter samarbete och god kommunikation. Du har en relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet och vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet.
Exempel på relevanta erfarenheter kan t.ex. vara; B2B eftermarknad, produktionsplanering eller reparentverksamhet.
För att passa i rollen tror vi att du har en affärsmässig förståelse, ett starkt driv, engagemang och förmåga att få saker att hända. Att ta ansvar och vara samarbetsorienterad är ytterligare två viktiga egenskaper. Du är strukturerad, flexibel, har lätt att bygga relationer som håller över tid och trivs med att ha många kontaktytor.
Följande egenskaper värdesätter vi särskilt i denna roll
• 1-3 års relevant erfarenhet
• Initiativtagande
• Affärsmässig och resultatorienterad
• Vara självgående och målinriktad
• Ha lätt för att kommunicera med olika typer av målgrupper inom verksamheten
• Strukturerad
• Lösningsorienterad
• Bidrar till att kontinuerligt förbättra våra processer och rutiner
Utöver ovanstående egenskaper sätter vi stort värde vid förmågan att bidra med positiv energi, du är bra på att entusiasmera, engagera och kommunicera och på så sätt få alla i personer att jobba mot samma mål. Du uttrycker dig med lätthet i tal och skrift både på svenska och engelska.Övrig information
Heltid på plats i kundens lokaler.
Urval av kandidater sker löpande.
Mycket goda möjligheter till förlängning.
Resor i tjänsten kan förekomma
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Delprojektledare Eftermarknad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
103 96 STOCKHOLM Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9518962