Junior databasutvecklare
2025-10-11
Vill du växa inom databasutveckling?
Konsultföretaget ORADEV AB söker en mycket motiverad junior som är sugen på att bredda sina kunskaper inom SQL, PL/SQL, databasutveckling, Oracle, MS-SQL m.fl.
Placering Stockholm
Har du några års erfarenhet inom databasutveckling eller är du utexaminerad inom IT och vill ha ett första jobb för att formas genom att både lära dig nya saker, ta ansvar för att avlasta dina medarbetare, lösa problem och vara proaktiv?
Du är en person som tycker om att ha många bollar i luften.
Du är en lagspelare och kommer att ingå i ett team med gemensamt ansvar att leverera högkvalitativa databasfunktioner.
Du har utmärkta kommunikationskunskaper och god samarbetsförmåga.
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i Linux
• Git versionshantering
• SQL och PL/SQL
Vi erbjuder 6 månaders provanställning som senare övergår till tillsvidareanställning eller projektanställning.
Du kommer att delta i säkerhetskänslig verksamhet och genomgå en säkerhetsprövning med registerkontroll och särskild intervju.
Svenskt medborgarskap är ett måste!
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: job@oradev.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Junior Databasutvecklare".
Detta är ett heltidsjobb.
Heklagatan 23
164 55 KISTA
Said Nafar said.nafar@oradev.se 0708881938
