Junior Contract Support/ administratör
Ta chansen att bli vår nya administratör i ett internationellt företag med lokal förankring och familjär känsla! Här får du en nyckelroll i ett engagerat team där du får arbeta med både människor och struktur - och där ingen dag är den andra lik. Sök tjänsten idag då urval sker löpande!
CBRE 's uppdrag är att leverera service och underhåll av fastigheter och utveckla de fastighetsrelaterade tjänsterna, allt för att säkerställa att vår kund och dess medarbetare har en väl fungerande arbetsplats. Genom att arbeta med ständiga förbättringar, utvecklar vi metoder och processer för att alltid leverera med hög kvalitet.
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör liksom att du som medarbetare hos oss också känner igen dig i dessa och vill leva efter dem.
Inom Business Unit Tech arbetar ca 250 medarbetare med teknisk fastighetsdrift och förvaltning. Genom kunskap, kreativitet och samarbete skapar vi bättre förutsättningar för klokare fastighetsdrift, där helheten står i fokus.
Om rollen
Som contract support hos oss i täby får du en varierad och social roll med många kontaktytor. Du kommer att stötta enheten med administrativa och ekonomiska uppgifter samtidigt ser du till att våra vi håller en god struktur i våra system och interna listor.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
* Hantering och tilldelning av ärenden i våra interna system
* Attestering av leverantörsfakturor
* Första kontakt med leverantörer vid felaktiga fakturor
* Uppdatering och underhåll av interna listor och register
* Synkronisering av ärenden mellan våra interna system
* Administrativt stöd inför fakturering
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och trivs med att ha många kontaktytor. Du gillar att ta ansvar, är lösningsorienterad och har ett öga för detaljer - samtidigt som du har lätt för att samarbeta och skapa god stämning omkring dig.
Du har:
* Tidigare erfarenhet av administrativt arbete
* Tidigare erfarenhet av fakturering
* God datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande om du har tidigare erfarenhet inom fastighetsbranschen
* Prestigelös och hjälpsam
* Självgående och initiativtagande
* Flexibel och positiv
Vi erbjuder en omväxlande tjänst med utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Du kommer att omfattas av vår tjänstepension, våra friskvårdsförmåner och vår Benify-portal mm.
Tjänsten är på 100% och tillsvidare med provanställning med placering i Täby.
Känns denna roll intressant, ansöka redan idag! Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com. Ersättning
