junior content creator
Framebrains AB / Foto- och filmjobb / Stockholm Visa alla foto- och filmjobb i Stockholm
2025-12-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framebrains AB i Stockholm
På Framebrains söker vi en junior kreatör i början av sin karriär som kan filma och fota, men som framför allt brinner för postproduktion. Du ser direkt när något är off och du vet hur du vill lösa det.
Vi är sju personer som gör vårt bästa för att skapa riktigt bra innehåll och samtidigt ha en vardag där man trivs. Vi gillar när idéer går från snack till action och när produktionen får fart. Det är ofta strukturerat kaos, men vi hanterar det tillsammans och har jävligt roligt på vägen.
Vi producerar reklamfilm, kampanjer och content åt några av Nordens mest spännande varumärken. Ena dagen jagar vi gryningsljus i fjällen, nästa dag står vi i en studio och skapar lyxiga produktfilmer åt Prinsens designbolag. Tempot är högt, projekten varierar och du måste gilla snabba puckar och ständig utveckling.
VEM DU ÄR
Du har erfarenhet från frilans, byrå eller egna projekt och vet vad som krävs för att skapa reklamfilm som känns. Du har jobbat tillräckligt mycket med kamera, ljus och redigering för att förstå vad bra material är och hur man bygger en berättelse som landar.
Du tar dig an problem direkt och hittar alltid enklare och smartare sätt att höja nivån. Du gillar att filma, men det är i post du verkligen hittar flow och får saker att bli riktigt bra.
DU BÖR:
• Ha 1-3 års skarp erfarenhet inom film och reklam.
• Vara trygg med ljus och kamera och kunna fånga material som funkar direkt i klipp.
• Klara mindre produktioner själv och trivas i team.
• Kunna DaVinci Resolve som rinnande vatten och vara snabb i klippningen.
• Gilla tempo, ansvar och ha bra känsla för rytm och musik.
• Kunna trolla med knäna och lyfta dåligt material i post vid behov.
• Kunna uttrycka dig obehindrat på engelska, både skriftligt och muntligt.
• Bidra med energi i teamet och ta feedback utan prestige.
MERITERANDE:
• Motion design & grafisk design (Fusion/After Effects).
• Kan fota stillbild.
• Intresse för AI och animering.
VAD DU KOMMER GÖRA
Ingen vecka är den andra lik. En dag är du djupt inne i klipp för en beauty-kampanj, nästa dag står du med kameran och skapar content för ett tech-varumärke.
Du växlar mellan att forma tempo, ljudbild och uttryck i reklamfilmer och att själv filma/fota när det behövs. Du är med i idéfasen, testar nya tekniker och använder AI eller animering när det stärker filmen.
Du följer projekt från idé till leverans och tar ibland hand om alla steg själv. Fokus är alltid att lösa problem, jobba smart och leverera hög kvalitet som känns Framebrains.
SÅ HÄR SÖKER DU
En filmpresentation är ett krav - en kort video där du berättar vem du är, vad du gjort och varför du vill jobba hos oss. Ladda upp på valfri plats och dela länken med oss i din ansökan.
Skicka in din ansökan till career@framebrians.com
, alternativt på https://www.framebrains.com/lediga-jobb/.
I ANSÖKAN VILL VI HA:
• Portfolio eller reel (specificera vad du gjort om du inte gjort allt)
• En film på 1-2 minuter där du presenterar dig. Håll videon enkel. Det är din story som är intressant, inte hur du spelar in filmen.
• CV
• Löneanspråk
Filmen är obligatorisk. Ansökningar som inte innehåller presentationsfilmen kommer inte att behandlas. Läs mer om oss på www.framebrains.com.
Där kan du även göra ansökan https://www.framebrains.com/lediga-jobb/.
Kika även in vår instagram för att få en känsla för teamet! @framebrains
Applications in English are approved! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: career@framebrains.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan som content creator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framebrains AB
(org.nr 559148-1691), https://www.framebrains.com/lediga-jobb/
Reimersholmsgatan 4 (visa karta
)
117 40 STOCKHOLM Jobbnummer
9634500