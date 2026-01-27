Junior CNC-Operatör till HSF Group
2026-01-27
Hallberg-Sekrom Fabriks AB ingår i HSF-gruppen, en företagsgrupp med kontraktstillverkare inom mekanisk bearbetning och montage. De är specialicerade på skärande bearbetning, plåtbearbetning och montering och kunderna är i stor utsträckning högteknologiska företag. En stor del av produktionen är lokaliserad i Baltikum, Estland. Deras svenska huvudenhet är belägen i Täby, en enhet som är helt inriktad mot svarvning med en stor och bred maskinpark. HSF-gruppen omsätter ca. 160 Mkr och har 80 anställda. Läs mer om HSF Group här: www.hsfgroup.comOm tjänsten
Som operatör arbetar du nära maskiner inom automatsvarvning. Du börjar med att lära dig grunderna inom mätteknik och kvalitet, parallellt med att du successivt sätter dig in i ritningsläsning och produktionsprocesser. Du får stöd av erfarna kollegor och du erbjuds interna utbildningar under de första 6 månaderna. Därefter finns även möjlighet till externa utbildningar baserat på dina behov. Utvecklingsmöjligheterna i rollen är stora, både inom teknik och ansvar.
Du får en unik möjlighet att växa i ett företag där ansvar och frihet går hand i hand. Kulturen är skapad ur en stark känsla av engagemang och samhörighet. Hos HSF Group blir du inte en kugge i maskineriet, du blir en del av helheten. Vi söker dig som vill vara med på en resa framåt.
Kvalifikationer och egenskaper
I denna rekryteringsprocess är dina personliga egenskaper av största vikt. Vi söker dig som är i början av din karriär med ett stort intresse för teknik som du vill utveckla. Du är nyfiken, vill lära dig och gillar att förstå hur saker funkar på riktigt. Kanske har du skruvat med moppe, bil eller dator, oavsett vilket gillar du att jobba praktiskt och lösa problem. Du är lyhörd, prestigelös och tar gärna till dig kunskap från andra. Samtidigt är du ansvarstagande, visar initiativ och bidrar till helheten. Du jobbar noggrant, är ordningsam och har koll på detaljer, viktiga egenskaper i en miljö där kvalitet är i fokus.
Här får du vara med och påverka, utvecklas i din egen takt och växa in i rollen. Det viktiga är inte vad du har gjort tidigare - utan att du vill framåt.
Därtill söker vi dig som har:
Avslutad gymnasial eller eftergymnasial utbildning, gärna med en industriteknisk inriktning
Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Ett stort tekniskt intresse, har du erfarenhet av att mecka med bilar eller andra fordon på fritiden är det meriterande
Övrig information
Start: Våren 2026
Plats: Täby
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till ellen@astaagency.se
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
