Junior Backendutvecklare inom AI

Som junior backendutvecklare får du här chansen att bygga backend som driver AI-produkter i absolut framkant. Du blir en del av ett innovativt techbolag i Stockholm som utvecklar intelligenta system för datadrivna beslut inom bland annat prissättning och logistik-lösningar som används av några av Sveriges största företag.
OM TJÄNSTEN:
Som Junior Backendutvecklare blir du en del av ett tvärfunktionellt team i Stockholm med backend- och frontend-utvecklare. Du arbetar med backend som främst är byggd i Go, och du kommer att bidra till system som utgör kärnan i företagets AI-produkter.
Du kommer nära både data och produkt i arbetet med design, utveckling och förbättring av lösningar som gör skillnad.
Kulturen präglas av frihet under ansvar, korta beslutsvägar och hög tillit. Du får förtroendet att ta egna initiativ med stöd av erfarna kollegor som gärna delar kunskap. Det är en miljö där idéer snabbt blir till kod, och där lärande är en naturlig del av vardagen.
Här uppmuntras nyfikenhet i ett team fullt av kompetens, värme och humor.
ARBETSUPPGIFTER:
Utveckla och underhålla backend-system i Go.
Skriva kod som går hela vägen till produktion och används av kunder i realtid.
Delta i design och implementering av lösningar för datahantering, maskininlärning och statistik.
Samarbeta tätt med ML-utvecklare, frontendutvecklare och produktteam.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en masterexamen inom relevant område, till exempel datavetenskap, statistik, fysik eller teknik.
Har erfarenhet av mjukvaruutveckling i produktionsmiljö, antingen via arbete, internship eller egna projekt.
Tycker om att ta ägarskap över din kod, jobba nära produkt och leverera lösningar som gör skillnad.
Talar flytande engelska.
Utöver din tekniska kompetens lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är nyfiken, ödmjuk och lösningsorienterad, och som trivs i ett team där samarbete och delad kunskap är grunden för framgång. Du har en praktisk och prestigelös inställning till utveckling och du gillar att lösa problem tillsammans med andre.
För att lyckas i rollen behöver du också vara självständig och ta initiativ, samtidigt som du har en naturlig vilja att bidra till teamets gemensamma mål. Du motiveras av att se din kod göra skillnad i verkligheten och har en äkta passion för teknik, lärande och kvalitet i det du bygger.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kundens och vår sida är att du efter 9 månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Stockholm
Lön: Marknadsmässig
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framför allt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
