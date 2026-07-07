Junior apparatingenjör till Electronic Warfare Gripen
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2026-07-07
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Vill du bli vår nästa apparatingenjör inom Electronic Warfare Gripen?
Är du passionerad av teknik och vill göra en verklig skillnad? Här har du chansen att bidra till trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll..
Området Electronic Warfare (EW) i Gripen
Vårt team ansvarar för kravställning och utveckling av EW-systemet som skyddar flygplanet mot hot. Systemet inkluderar radarvarnare, laser- och missilvarnare som upptäcker inkommande attacker, samt aktiva och passiva motmedel såsom elektronisk störning och fällning av remsor/facklor
Din Roll
Du kommer initialt att arbeta med fokus på apparatkoordinering, där du säkerställer att våra flygplan och riggar har rätt utrustning tillgänglig vid rätt tidpunkt. Samtidigt får du möjlighet att bygga upp kunskap om våra system genom nära samarbete med erfarna kollegor och ett strukturerat introduktions- och utbildningsprogram.
På sikt utvecklas du mot rollen som apparatingenjör med ansvar för delar av vårt EW-system.
Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med såväl interna som externa intressenter, där du bidrar till att säkerställa tillgänglighet, funktion och utveckling av våra apparater genom hela flygplanets livscykel.
Exempel på arbetsuppgifter:
Initialt ansvara för apparatkoordinering för att säkerställa att våra flygplan och riggar försörjs med apparater.
Hantera logistik av apparater vid reparation, lagerhantering och leveranser.
Gå utbildningar för att i framtiden kunna ta rollen som apparatingenjör för vårt EW-system.
Arbeta nära erfarna apparatingenjörer och med hårdvara genom hela flygplanets livscykel.
Samarbeta med underleverantörer, inköp, produktion, flygplansmekaniker, piloter och Saabs expertis inom apparatutveckling.
Du blir en del av ett engagerat team som arbetar med både Gripen C/D och Gripen E/F, samtidigt som du får möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens stridsflyg. Publiceringsdatum2026-07-07Profil
Vi söker dig som har ett stort teknikintresse och som motiveras av att arbeta i en verksamhet där avancerad teknik möter samhällsviktiga uppdrag. Du trivs i en roll där du får kombinera struktur och problemlösning med samarbete och eget ansvar.
Som person är du nyfiken, initiativrik och har en god förmåga att skapa struktur i ditt arbete. Du kan växla mellan att se helheten och att fördjupa dig i tekniska detaljer, och du känner dig bekväm med att samarbeta med många olika yrkesroller och kompetensområden.
Vi tror att du har:
En ingenjörsutbildning inom ett för rollen relevant område.
Ett genuint intresse för teknik och tekniska system.
Förmåga att arbeta strukturerat och hantera flera uppgifter parallellt.
God samarbetsförmåga och lätt för att bygga relationer med olika intressenter.
Förmåga att ta egna initiativ och driva arbete framåt.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi välkomnar både dig som är nyexaminerad och dig som har några års erfarenhet och vill utvecklas inom ett nytt och spännande teknikområde.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9995565