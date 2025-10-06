Junior Affärsutvecklare
2025-10-06
Om rollen
Vi söker en analytisk och driven Junior Affärsutvecklare till en av våra kunder i Linköping. Rollen passar dig som är nyutexaminerad eller har upp till ett par års erfarenhet och vill arbeta nära affärsstrategi, tillväxt och utveckling.
Du blir en viktig del av teamet och arbetar med att utveckla nya affärsmöjligheter, analysera marknader och bidra till strategiska beslut.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Genomföra marknadsanalyser och omvärldsbevakning
Identifiera nya kundsegment och affärsmöjligheter
Ta fram affärscase, presentationer och beslutsunderlag
Delta i projekt kopplade till tillväxt och affärsutveckling
Stötta i offerter, kunddialoger och strategiska initiativ
Samarbeta nära sälj, marknad, produktteam och ledning
Vi söker dig som
Har en examen från högskola/universitet, t.ex. inom industriell ekonomi, ekonomi, teknik, marknadsföring eller affärsutveckling
Är strukturerad, analytisk och lösningsorienterad
Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Meriterande
Praktik, extrajobb eller projekt inom affärsutveckling, konsultroll, analys eller marknad
Goda kunskaper i Excel, PowerPoint och affärssystem/BI-verktyg
Vi erbjuder
En utvecklande roll i en framtidsinriktad organisation
Möjlighet att påverka och bidra i strategiskt arbete
Stöttande kollegor och nära samarbete med ledning
Goda villkor och marknadsmässig lön
En inspirerande arbetsmiljö där initiativ välkomnas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
