Junior Affärsutvecklare

Hirely AB / Organisationsutvecklarjobb / Linköping
2025-10-06


Om rollen

Vi söker en analytisk och driven Junior Affärsutvecklare till en av våra kunder i Linköping. Rollen passar dig som är nyutexaminerad eller har upp till ett par års erfarenhet och vill arbeta nära affärsstrategi, tillväxt och utveckling.

Du blir en viktig del av teamet och arbetar med att utveckla nya affärsmöjligheter, analysera marknader och bidra till strategiska beslut.

2025-10-06

Dina arbetsuppgifter
Genomföra marknadsanalyser och omvärldsbevakning

Identifiera nya kundsegment och affärsmöjligheter

Ta fram affärscase, presentationer och beslutsunderlag

Delta i projekt kopplade till tillväxt och affärsutveckling

Stötta i offerter, kunddialoger och strategiska initiativ

Samarbeta nära sälj, marknad, produktteam och ledning

Vi söker dig som

Har en examen från högskola/universitet, t.ex. inom industriell ekonomi, ekonomi, teknik, marknadsföring eller affärsutveckling

Är strukturerad, analytisk och lösningsorienterad

Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska

Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Meriterande

Praktik, extrajobb eller projekt inom affärsutveckling, konsultroll, analys eller marknad

Goda kunskaper i Excel, PowerPoint och affärssystem/BI-verktyg

Vi erbjuder

En utvecklande roll i en framtidsinriktad organisation

Möjlighet att påverka och bidra i strategiskt arbete

Stöttande kollegor och nära samarbete med ledning

Goda villkor och marknadsmässig lön

En inspirerande arbetsmiljö där initiativ välkomnas

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/

Arbetsplats
Staffio

Jobbnummer
9543414

