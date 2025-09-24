Junior Account Manager sökes!
2025-09-24
Vill du arbeta i en roll som präglas av möjligheter, kontaktskapande och tydliga målsättningar? Vi söker nu en Junior Account Manager till vårt kontor i Stockholm.
I rollen som Junior Account Manager arbetar du med att skapa långsiktiga affärsrelationer. Du fungerar som en viktig kontaktperson mellan våra kunder och våra rekryteringstjänster, och bidrar till att företag utvecklas med rätt kompetens.
StudentConsulting är ett etablerat företag inom bemanning och rekrytering, med rötterna i en studentkorridor 1997. Vi tillsätter över 20 000 jobb varje år och har mycket nöjda kunder inom branschen. Nu söker vi dig som vill vara en del av vår fortsatta utveckling. Vi tror att du vill göra karriär inom försäljning och att du delar våra värderingar: Resultat, Engagemang, Enkelhet och Team.
Hos oss får du rätt förutsättningar för att lyckas. Vi erbjuder bland annat:
• Tillgång till mötesbokare som hjälper dig boka kundmöten
• En kombination av fast lön och prestationsbaserad ersättning
• Tydliga möjligheter till intern utveckling och karriärvägar
• Försäljningsutbildning och löpande kompetensutveckling
• Säljtävlingar med chans till resor inom Europa
• Kollektivavtal med förmåner som pension, semester och försäkringar
• En arbetsmiljö präglad av samarbete och erfarna kollegor
I tjänsten kommer du självständigt att identifiera potentiella kunder, boka in och genomföra möten samt presentera våra tjänster inom rekrytering och bemanning. Under möten analyserar du kundens behov och erbjuder relevanta lösningar. Du kommer även att ansvara för offertarbete, förhandlingar och har ett nära samarbete med våra interna team för leverans. Bonus utgår på alla genomförda affärer, vilket ger dig möjlighet till löpande ökad ersättning baserat på resultat.
Tjänsten är på heltid med arbetstider måndag-fredag, kl. 08.00-17.00. Lön utgår i form av fast grundlön samt provision. Anställningen omfattas av kollektivavtal med Unionen. B-körkort är ett krav.
DETTA SÖKER VI
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och engagemang. Du har ett starkt intresse för försäljning och drivs av att nå resultat. Du är uthållig, lösningsorienterad och arbetar strukturerat mot dina mål. Erfarenhet från försäljning är meriterande, men det viktigaste är din vilja att utvecklas.
Känner du igen dig i beskrivningen?
Välkommen att skicka in din ansökan.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
