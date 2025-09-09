Jourutredningsbefäl till Utredningsjoursektionen
2025-09-09
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Nu söker vi Jourutredningsbefäl till utredningsjoursektionen och till snabbarelagföringsgruppen.
Polisområde Stockholm Syd är Sveriges största polisområde. Här bor och arbetar närmare 1 miljon invånare. Polisområdet är indelat i åtta lokalpolisområden: Globen, Farsta, Skärholmen, Nacka, Haninge/Nynäshamn, Huddinge, Botkyrka och Södertälje. På polisområdesnivå finns utredningssektionen, grova brottsektionen, spaningssektionen, sektionen för brott i nära relation, sektionen för operativt stöd och utredningsjoursektionen. Vidare finns ett polisområdeskansli.
Utredningsjoursektionen är organiserad på polisområdesnivå. Funktionen ansvarar för förundersökningsledning och initiala utredningsåtgärder för hela polisområdet dygnet runt. Utredningsjoursektionens uppdrag är att i ett tidigt utredningsskede möta upp och hantera polisområdets inflöde av brottsanmälningar såväl i prioriterade ärenden med t.ex. frihetsberövade personer som i mängdbrott.
Vi lever efter våra visioner: Med mod och ansvar utvecklar vi vår verksamhet. Tillsammans får vi fler perspektiv för att se helheten. Med prestigelöshet och lyhördhet bygger vi vårt lag.
Som jourutredningsbefäl ansvarar du för de initiala utredningsåtgärderna i ärendena som kommer in till polisområdet. Vid ärenden med frihetsberövade personer ska du förmanspröva frihetsberövandet och besluta om förvarstagande i polisarrest. Du har mycket god kunskap om förundersökningsledning men även om myndighetens uppdrag, mål samt styrdokument för att kunna prioritera och fatta adekvata beslut inom ramen för en förundersökning.
Det kommer även finnas möjlighet att söka jourutredningsbefäl med placering i snabbare lagföringsgruppen (SLF). Inom SLF kommer du som befäl att ha ett övergripande ansvar för ärenden från samtal till redovisning. Din arbetsledning kommer inom SLF till största del vara över yttre personal. Du ska utöver SLF även klara av arbetsuppgifterna som jourutredningsbefäl.
Arbetsuppgifterna innebär att:
• Aktivt arbetsleda Utredningsjoursektionens utredare i pågående förundersökningar
• Kvalitetssäkra den yttre verksamhetens avrapportering och dokumentation samt stötta i långtgående förstahandsåtgärder
• Samordna samt fördela ärenden enligt fördelningsplaner och överenskommelser
• Skapa dialog och delaktighet tillsammans med joursektionens utredare och övrig personal i polisområdet
• Agera förundersökningsledare i allt från brott av enkel beskaffenhet till grova brott
• Hantera och slutredovisa snabbare lagföringsärendenKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Svensk polisexamen enligt Förordning (2014:1105)
• Polismyndighetens Nationella Förundersökningsutbildning (NFU) alternativt annan jämförbar utbildning som medför att du är behörig att leda förundersökningar
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
• Minst sex månader sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som förundersökningsledare, eller motsvarande befattning
• Arbetat med snabbare lagföring
• Erfarenhet av arbetsledning genom att du har eller har svarat som chef eller arbetsledare på direkt nivå
• Erfarenhet att föredra ärenden för åklagare
• Genomgått någon av Polismyndighetens chefsutbildningar eller annan intern/extern arbetsledarutbildning
• Erfarenhet av självständigt brottsutredande arbete avseende ett flertal olika brottstyper
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är kommunikativ, strukturerad med en utvecklad samarbetsförmåga. Som ledare är det självklart för dig att dela kunskap, inspirera och främja dina medarbetares utveckling och agera utifrån verksamhetens bästa. Du har ett coachande och stödjande förhållningssätt samtidigt som du har förmågan att delegera, prioritera och arbeta effektivt under press.
Som jourutredningsbefäl behöver du vara en engagerad och självständig beslutsfattare. Du förhåller dig flexibelt, ställer om och omprioriterar beroende på vad som fordras i olika situationer. Det höga inflödet av ärenden kräver att du är stresstålig och motiveras av att tidvis tempoväxla samtidigt som du behåller en hög kvalitet i arbetet. Du ser värdet av att bidra till en god kultur på arbetsplatsen som ett verktyg för gemensam framgång.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Stockholm, Södertälje, Västberga, Flemmingsberg
Funktion: Chef grupp
Anställningsbenämning: Polisinspektör
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
