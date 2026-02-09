Jourutredningsbefäl till Utredningsjoursektionen
2026-02-09
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Stockholm Syd är Sveriges största polisområde. Här bor och arbetar närmare 1 miljon invånare.
Polisområde Stockholm Syd är indelat i åtta lokalpolisområden: Globen, Farsta, Skärholmen, Nacka, Haninge/Nynäshamn, Huddinge, Botkyrka och Södertälje. På polisområdesnivå finns utredningssektionen, grova brottsektionen, spaningssektionen, sektionen för brott i nära relation, sektionen för operativt stöd och utredningsjoursektionen. Vidare finns ett polisområdeskansli.
Utredningsjoursektionen är organiserad på polisområdesnivå. Funktionen ansvarar för förundersökningsledning och initiala utredningsåtgärder för hela polisområdet dygnet runt. Utredningsjoursektionens uppdrag är att i ett tidigt utredningsskede möta upp och hantera polisområdets inflöde av brottsanmälningar såväl i prioriterade ärenden med t.ex. frihetsberövade personer som i mängdbrott.
Vårt mål är att vara Sveriges ledande joursektion. Detta uppnår vi genom att vidta rätt åtgärder vid rätt tillfälle med kvalitet och engagemang.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Som jourutredningsbefäl ansvarar du för de initiala utredningsåtgärderna i ärendena som kommer in till polisområdet. Vid ärenden med frihetsberövade personer ska du förmanspröva frihetsberövandet och besluta om förvarstagande i polisarrest. Du har mycket god kunskap om förundersökningsledning men även om myndighetens uppdrag, mål samt styrdokument för att kunna prioritera och fatta adekvata beslut inom ramen för en förundersökning.
Du kommer att:
• Aktivt arbetsleda Utredningsjoursektionens utredare i pågående förundersökningar.
• Kvalitetssäkra den yttre verksamhetens avrapportering och dokumentation samt stötta i långtgående förstahandsåtgärder.
• Samordna samt fördela ärenden enligt fördelningsplaner och överenskommelser.
• Skapa dialog och delaktighet tillsammans med joursektionens utredare och övrig personal i polisområdet.
• Agera förundersökningsledare i allt från brott av enkel beskaffenhet till grova brott. I uppdraget ingår även hantering samt slutredovisning av snabbare lagföringsärenden.
Under det senaste året har jourverksamheten påbörjat en spännande utvecklingsresa där vi jobbar på att öka vår operativa förmåga.
I rollen som Jourutredningsbefäl är det viktigt att du delar med dig av din kunskap, inspirerar andra och utvecklar dina medarbetare utifrån ett stödjande och coachande förhållningssätt samt att du ser en god kultur på arbetsplatsen som ett verktyg och en nyckel till effektivitet och utveckling.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Svensk polisexamen enligt Förordning (2014:1105).
• Polismyndighetens Nationella Förundersökningsutbildning (NFU) alternativt annan jämförbar utbildning som medför att du är behörig att leda förundersökningar.
• Erfarenhet av självständigt brottsutredande arbete avseende ett flertal olika brottstyper.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• Minst sex månader sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som förundersökningsledare, eller motsvarande befattning.
• Arbetat med snabbare lagföring.
• Kunskap att jobba enligt UL-strategin.
• Erfarenhet av arbetsledning genom att du har eller har svarat som chef eller arbetsledare på direkt nivå.
• Erfarenhet att föredra ärenden för åklagare.
• Genomgått någon av Polismyndighetens chefsutbildningar eller annan intern/extern arbetsledarutbildning.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Polisinspektör
Arbetsort: Stockholm Syd - Västberga, Flemingsberg & Södertälje
Arbetstid: Periodplanering 5:3
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Jourutredningsbefäl
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
