Jordgubbbsförsäljning

Memetovic, Jumer / Försäljarjobb / Trollhättan
2026-03-02


Kikis Bär söker engagerade och serviceinriktade medarbetare för säsongsarbete inom bärförsäljning.
Som bärförsäljare arbetar du självständigt och ansvarar för din egen försäljningsplats. Du är företagets ansikte utåt och möter kunder dagligen, vilket ställer krav på god servicekänsla, ansvarstagande och noggrannhet.

Dina arbetsuppgifter
Försäljning av jordgubbar och andra färska bär
Hantering av betalningar (kort, kontanter och Swish)
Kvalitetskontroll av varor
Lagerhantering och enklare rapportering

Arbetet är förlagt alla veckans dagar. B-körkort är meriterande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: memetovic_87@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Memetovic, Jumer

Arbetsplats
Memetovic Jumer

Jobbnummer
9772726

