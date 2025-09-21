Jobbcoach/Utbildningscoach
Areus AB / Personaltjänstemannajobb / Skövde Visa alla personaltjänstemannajobb i Skövde
2025-09-21
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Areus AB i Skövde Publiceringsdatum2025-09-21Om företaget
Areus AB är ett rekryterings- och matchningsföretag som hjälper arbetsgivare att hitta rätt kompetens och deltagare att hitta rätt arbete eller utbildning. Vårt mål är att skapa nöjda arbetsgivare, stötta talanger och bidra till ökad sysselsättning.
Våra värderingar:
Vi värdesätter öppenhet, engagemang och kreativitet. Vi tror på människors potential och arbetar för att stötta och inspirera deltagare att utvecklas och nå sina mål.Om tjänsten
Vi söker en engagerad handledare som vill göra skillnad i människors arbetsliv. Du arbetar både självständigt och i team, dokumenterar framsteg och coachar deltagare mot jobb eller utbildning.Kvalifikationer
Alternativ 1:
Minst ett års eftergymnasial utbildning.
Minst tre års arbetslivserfarenhet på heltid inom områden som arbetsledning med personalansvar, rekrytering, omställningsarbete för arbetssökande, studie- och yrkesvägledning, handläggning i personalfrågor (ej enbart administration), arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor eller social- och gruppsykologi.
Alternativ 2:
Avklarad högskoleutbildning omfattande minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande från yrkeshögskola.
Minst två års arbetslivserfarenhet på heltid, inklusive deltidsarbete där den sammanlagda arbetstiden motsvarar heltid under två år.
Meriterande:
Flerspråkighet.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Information:
Vi genomför intervjuer löpande, och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt kandidat. Tjänsten är på deltid och arbetsplatsen finns i Tibro.
Ansökningar:
Skicka din ansökan via e-post till info@areus.se
. Vi ser fram emot att ta emot din ansökan!
Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: info@areus.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Areus AB
(org.nr 559431-0384), https://areus.nu/
Timmervägen 13 (visa karta
)
549 64 SKÖVDE Kontakt
Malak Soulaka malak@areus.nu 0736560570 Jobbnummer
9518950