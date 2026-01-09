Jobbcoach/handledare
2026-01-09
Vill du arbeta med arbetsmarknadsinsatser och göra verklig skillnad för arbetssökande?
Fima bemanning och redovisning AB söker nu en engagerad jobbcoach till en deltidsanställning med goda chanser till heltid.Publiceringsdatum2026-01-09Om tjänsten
Som jobbcoach hos oss arbetar du med att stötta arbetssökande inom ramen för Rusta och Matcha 2, med fokus på matchning mot arbete eller studier. Rollen innebär både coachande samtal och nära samverkan med arbetsgivare.Dina arbetsuppgifter
Individuell coachning av deltagare inom Rusta och Matcha 2
Upprättande, genomförande och uppföljning av individuella handlingsplaner
Stöd i jobbsökande, CV, personliga brev och intervjuträning
Matchning mot arbete, praktik och studier
Samverkan med arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och andra aktörer
Dokumentation och rapportering enligt uppdragets krav
Kvalifikationer - krav
Vi ser gärna att du har akademiska kunskaper motsvarande något av följande alternativ:
Alternativ 1
Minst ett års eftergymnasial utbildning, samt
Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom något eller flera av följande områden:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Social- och gruppsykologi
Alternativ 2
Avklarad högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande från yrkeshögskola
Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid, inklusive deltidsarbete där den sammanlagda arbetstiden motsvarar heltid under två år
Ytterligare krav
Erfarenhet som konsult inom bemanning, gärna med arbete mot både kund och kandidat
Meriterande
Dokumenterad erfarenhet av Rusta och Matcha 2
B-körkort
Erfarenhet av matchning, rekrytering och arbetsgivarrelationerDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Självständig, strukturerad och ansvarstagande
Kommunikativ och relationsskapande
Resultatinriktad med starkt engagemang för deltagarnas utveckling
Vi erbjuder
Deltidsanställning med stora möjligheter till heltid
Ett utvecklande och meningsfullt arbete
Ett engagerat team med korta beslutsvägarSå ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: info@fimabemanning.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fima Bemanning och Redovisning AB
(org.nr 559406-5517)
Raisiogatan 1 Vån 2 (visa karta
)
195 30 MÄRSTA Arbetsplats
Fima Bemanning & Redovisning AB Jobbnummer
9676964