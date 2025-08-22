Jobba som tekniker!
Är du praktiskt lagd, och tycker om ensamarbete och vill arbeta med att installera och serva pelletspannor?
Vi söker dig som vill arbeta med installation service och underhåll av pelletspannor i en självständig och praktisk roll. Det här är ett fysiskt serviceyrke som innebär både planerade insatser och akuta utryckningar.
Du kommer att utföra regelbunden service av pelletspannor, inklusive sotning och rengöring, vilket innebär att du kan komma att arbeta i en smutsig miljö och använder skyddsmask. Du kommer även att installera pelletspannor på de olika arbetsplatserna. Arbetet sker ensam och ibland med en kollega, men du har alltid möjlighet att få stöd via telefon. När ett driftstopp inträffar åker du ut för att felsöka och åtgärda problemet. Det kan handla om att identifiera fel på 230-voltsanläggningar eller att kontrollera varför strömmen inte fungerar.
Att hålla servicebilen i gott skick och se till att den är rätt utrustad inför varje uppdrag är en naturlig del av arbetet.
Arbetet är förlagt på heltid och arbetstiderna är vanligtvis 07-16. Det kan förekomma övertid vid driftstopp eller liknande
Arbetet är beläget i Piteå och Boden. Det kan även förekomma jobb på annan ort vid kortare uppdrag.
Du kommer bli anställd direkt av kunden.
DETTA SÖKER VI
Du behöver vara händig, lösningsorienterad och inte rädd för att bli smutsig .
Det är viktigt att du även är serviceinriktad då du har mycket kontakt med kunder. Vi söker dig som vill arbeta med service och underhåll av pannor i en självständig och praktisk roll. Det här är ett fysiskt serviceyrke som innebär både planerade insatser och akuta utryckningar. Du bör även trivas att arbeta ensam och kunna lita på dina kunskaper. Du bör även vara noggrann, pålitlig och ha en god planeringsförmåga.
Du behöver även ha körkort för manuell bil för att kunna köra servicebilen till de olika orterna som arbetat utförs i.
Låter detta som en tjänst för dig? Tveka då inte utan skicka in en ansökan redan idag, vi arbetar löpande med både urval och digitala intervjuer. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Emilia Bergstedt på mailadress: emilia.bergstedt@studentconsulting.com
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
