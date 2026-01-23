Jobba som receptionist på Coor
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Receptionistjobb / Boden Visa alla receptionistjobb i Boden
2026-01-23
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Är du en positiv person som drivs av service i världsklass? Då kan detta vara jobbet för dig!
Coor är en av Nordens ledande leverantörer av Facility Management och är med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer - smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder alla tjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt. Vi strävar ständigt efter att bygga team och servicelösningar som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på vad de gör bäst. Coor ÄR service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, vi lagar mat, vi städar, vi välkomnar gäster, vi levererar post och vi sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vi söker nu drivna och härliga receptionister. I rollen som receptionist kommer du arbeta med att ta emot telefonsamtal, ta emot och skicka mail. Det kommer även innebära att hjälpa gäster med deras ärenden och funderingar. Du kommer kunna kvittera t nycklar till gäster, ta emot felanmälningar som ska delegeras vidare till vaktmästare. Arbetet innebär både ensamarbete och arbete i grupp.
Arbetet kommer att vara i två olika lokaler i Boden, den ordinarie receptionen samt en till reception i Sävast.
Tjänsten är förlagd på cirka 80% med möjligheter upp till 100%
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har erfarenhet av service. Du ska ha gästen i fokus. Det är även viktigt att du är bekväm att prata med folk och kunna skapa bra relationer. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med liknande arbetsuppgifter. Det krävs en viss datavana för att kunna arbeta i systemet.
B-körkort är meriterande- Kunna göra sig förstådd på svenska och engelska är ett krav
Vi utför bakgrundskontroll på all vår personal inför anställning.
Låter detta som en tjänst för dig? Tveka då inte utan skicka in en ansökan redan idag, vi arbetar löpande med både urval och digitala intervjuer. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emilia Bergstedt på mailadress: emilia.bergstedt@studentconsulting.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Slipvägen 17 (visa karta
)
961 43 BODEN Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Emilia Bergstedt emilia.bergstedt@studentconsulting.com Jobbnummer
9701263