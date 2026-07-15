Jobba som mediasäljare!
Usm Uppsala Sales & Marketing AB / Säljarjobb / Uppsala Visa alla säljarjobb i Uppsala
2026-07-15
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USM - Uppsala Sales & Marketing AB, är ett säljföretag som vänder sig till företag som söker kostnadseffektiva lösningar för att öka/bibehålla sin kundstock.
Vi tillhandahåller även tjänster inom utbildning, säljprocesser och konsulting.
Vi har över 30 års erfarenhet av att hjälpa företag med att skapa ett mervärde för sina nya och befintliga kunder.
Vår värdegrund är delaktighet, ärlighet och ansvarstagande vilket speglar hela verksamheten.
Vi söker dig som
• Gillar att jobba självständigt
• Vill jobba som säljare
• Vill utvecklas
• Är social och bra på att uttrycka dig verbalt.
• Är en god lyssnare
• Tar eget ansvar
Du kommer att arbeta som säljare med telefon och email som främsta verktyg.
Du jobbar med egna kundregister och försäljningen sker uteslutande emot företag.
Vi tillhandahåller försäljning inom bland annat konferenser och facklitteratur.
Vi söker främst dig som kan arbeta heltid (8-16).
Givetvis erbjuder vi dig så väl grundlig utbildning, som löpande coachningar och stöd - allt för att du - och vi ska lyckas tillsammans.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: jobb@usmab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare USM". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare USM Uppsala Sales & Marketing AB
(org.nr 556945-7087)
Sylveniusgatan 4 (visa karta
)
754 50 UPPSALA Arbetsplats
Usm Uppsala Sales & Marketing AB Kontakt
Kontaktperson
Arif Ahmed arif.ahmed@usmab.se 0707587960 Jobbnummer
10003814