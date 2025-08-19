Jobba som assistent till en ung man i Jönköping
Hej, jag är en glad och trevlig man på 32 år som bor i Jönköping.
Jag älskar att spela tv-spel samt skapa datorspel, laga god mat och äta nya rätter jag aldrig ätit tidigare. Är gärna med på sociala event och sammanhang. Jag är lätt att prata med och är öppen för att lära mig nya saker eller uppleva något kul o spännande.
Vi söker dig som vill jobba deltid med en fast schemarad ca 30% med möjlighet för mer timmar om vi skulle trivas med varandra.
Din roll kommer innebära att hjälpa till med allt från matlagning, personlig hygien, städning och andra vardagliga sysslor.
Din arbetsplats blir mitt hem och där jag befinner mig vid mina aktiviteter.
Det Jag söker är en kille/tjej ung som gammal, Jag lägger stor vikt vid din personlighet då personkemin mellan dig och mig är avgörande.
Du ska ha körkort.
Du får inte vara allergisk mot katt/hund då det finns en katt i hemmet.
Ska kunna hjälpa mig med personliga hygien (tex, hjälpa mig duscha och gå på toa).
I arbetsgruppen finns en arbetsledare som ansvarar för planering av introduktion (tillsammans med mig som kund) och bemanning.
Det är främst av arbetsledaren du blir kontaktad av för eventuell intervju.
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000 kr per år. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU) Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
